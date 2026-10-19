Понад 380 млн грн до бюджету: скільки порушень виявила податкова у 2026 році

За січень–вересень 2026 року підрозділи податкового аудиту ДПС провели понад 23 тисячі фактичних перевірок. За їх результатами до бюджету вже надійшло 387,4 млн грн, а податківці виявили понад 2,3 тисячі неоформлених працівників.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Найчастіше під час перевірок податківці виявляють проведення розрахунків без реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО), порушення обліку товарних запасів, використання неоформленої праці та недотримання правил продажу підакцизної продукції.

Порушення під час розрахунків

У Дніпрі податківці перевірили кафе після скарги відвідувача на невидачу фіскальних чеків і неофіційне працевлаштування персоналу. За порушення правил проведення розрахунків закладу загрожують штрафи на 498 тис. грн. Матеріали щодо порушень трудового законодавства передали до Державної служби України з питань праці.

В іншому закладі громадського харчування на Дніпропетровщині перевірка виявила використання незареєстрованого належним чином РРО/ПРРО та невидачу розрахункових документів покупцям. Очікувана сума штрафних санкцій становить 715 тис. грн.

На Тернопільщині в магазині будівельних матеріалів зафіксували розрахунки без РРО/ПРРО, необліковані товари та працівника без належного оформлення трудових відносин. Сума можливих штрафів перевищує 2,4 млн грн.

У Києві під час перевірки магазину риби та рибної продукції податківці встановили продаж товарів без застосування РРО/ПРРО та видачі фіскальних чеків. Очікувана сума санкцій — понад 360 тис. грн.

Порушення обліку товарів: штрафи до 4,9 млн грн

На Миколаївщині податківці перевірили автомайданчик із продажу автомобілів. Згідно з банківськими виписками, на рахунок підприємця надійшло 310,5 тис. грн із призначенням платежу «Сплата за авто». У ДПС зазначили, що продаж підакцизних товарів порушував умови застосування спрощеної системи оподаткування.

Крім того, підприємець не надав документів, які підтверджують облік і походження 13 автомобілів загальною вартістю понад 4,9 млн грн. За результатами перевірки йому загрожують штрафні санкції на суму понад 4,9 млн грн.

На Львівщині в підприємця, який продає через інтернет телефони, техніку й аксесуари, а також надає послуги з ремонту та технічного обслуговування, виявили порушення порядку обліку товарних запасів. Очікувана сума штрафу перевищує 292 тис. грн.

Подібне порушення зафіксували й на Рівненщині під час перевірки продавця велосипедів. Через відсутність документів, що підтверджують облік товарів, підприємцю загрожує штраф у розмірі 100 тис. грн.

Продаж алкоголю без дотримання вимог

У Полтаві під час перевірки ресторану податківці виявили систематичні порушення правил проведення розрахункових операцій. У чеках на продаж алкогольних напоїв не зазначали обов’язкових реквізитів — даних про марки акцизного податку та код товарної підкатегорії за УКТ ЗЕД.

Очікувана сума штрафних санкцій становить понад 134 тис. грн. На власника закладу також склали протокол про адміністративне правопорушення.

На Черкащині під час перевірки ФОП, який перебував на спрощеній системі оподаткування та декларував продаж квітів і споживчих товарів, податківці виявили реалізацію алкоголю без відповідної ліцензії.

Підприємцю загрожує штраф близько 100 тис. грн, а також втрата права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У ДПС заявили, що продовжують перевірки для виявлення порушень у сфері розрахунків, обліку товарних запасів, продажу підакцизної продукції та дотримання податкового й трудового законодавства.

Нагадаємо, за січень – вересень 2026 року найбільшу частку сплати до зведеного бюджету України забезпечили чотири сфери економіки. Лідером за часткою у загальній сумі сплачених податків, зборів і платежів стала переробна промисловість - 17,9%.