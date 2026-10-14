Податкова запустила фіксацію збитків бізнесу від війни: як повідомити про втрачене майно

Українські суб’єкти господарювання отримали можливість повідомляти Державну податкову службу (ДПС) про майно та товари, втрачені або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, через Електронний кабінет платника.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр ДПС.

Повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Яку інформацію містить документ

У відповідній формі платник зазначає:

персональні дані суб’єкта господарювання;

відомості про об’єкт, який зазнав руйнувань чи знищення внаслідок атаки;

деталізований перелік втраченого або пошкодженого майна;

орієнтовний розмір завданих збитків.

Як подати повідомлення через Електронний кабінет:

Авторизуватися у приватній частині Електронного кабінету платника. Перейти до розділу "Введення звітності". Обрати поточний звітний період і тип форми "F(J)13 Запити". Обрати необхідну форму електронного повідомлення: F13299ХХ — для фізичних осіб-підприємців;

— для фізичних осіб-підприємців; J13299ХХ — для юридичних осіб. F13299ХХ — для фізичних осіб-підприємців; J13299ХХ — для юридичних осіб. Додати електронні копії підтвердних документів, які засвідчують факт руйнування, знищення чи втрати основних засобів або товарно-матеріальних цінностей.

Підтвердні документи завантажуються як окремі додатки до повідомлення виключно у форматі PDF.

Зверніть увагу: Повідомлення має бути підписане та подане керівником підприємства або ФОП особисто.

Якщо після подачі документа з’явилися нові підтвердження, були виявлені додаткові втрати чи уточнено підсумкову суму збитків, платник має право подати уточнене Повідомлення. У ньому необхідно обов'язково вказати номер і дату первинного звернення, а також причину коригування.

Для платників податків також зберігається альтернативна можливість подати Повідомлення в паперовій формі — особисто звернувшись до Центрів обслуговування платників (ЦОП) або Офісів податкових консультантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд розширив програму страхування воєнних ризиків: до неї включили Київ і Київську область, розширили перелік майна, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік.