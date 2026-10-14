Налоговая запустила фиксацию убытков бизнеса от войны: как сообщить об утраченном имуществе

Украинские субъекты хозяйствования получили возможность уведомлять Государственную налоговую службу (ГНС) об имуществе и товарах, потерянных или поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ, через Электронный кабинет плательщика.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр ГНС.

Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества подается в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Какую информацию содержит документ

В соответствующей форме плательщик отмечает:

персональные данные предприятия;

сведения об объекте, потерпевшем разрушения или уничтожении в результате атаки;

детализированный перечень утраченного или поврежденного имущества;

ориентировочный размер нанесенного ущерба.

Как подать сообщение через электронный кабинет:

Авторизоваться в частной части Электронного кабинета плательщика. Перейти к разделу "Ввод отчетности" . Выбрать текущий отчетный период и тип формы "F(J)13 Запросы" . Выбрать необходимую форму электронного сообщения: F13299ХХ - для физических лиц-предпринимателей;

- для физических лиц-предпринимателей; J13299ХХ – для юридических лиц. F13299ХХ - для физических лиц-предпринимателей; J13299ХХ – для юридических лиц. Добавить электронные копии подтверждающих документов, удостоверяющих факт разрушения, уничтожения или потери основных средств или товарно-материальных ценностей.

Подтверждающие документы загружаются как отдельные приложения к сообщению исключительно в формате PDF .

Обратите внимание: Сообщение должно быть подписано и подано руководителем предприятия или ФЛП лично.

Если после подачи документа появились новые подтверждения, были обнаружены дополнительные потери или уточнена итоговая сумма убытков, плательщик вправе подать уточненное Уведомление. В нем необходимо обязательно указать номер и дату первоначального обращения, а также причину корректировки.

Для налогоплательщиков также сохраняется альтернативная возможность представить Уведомление в бумажной форме — лично обратившись в Центры обслуживания налогоплательщиков (ЦОП) или Офисы налоговых консультантов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство расширило программу страхования военных рисков : в нее включили Киев и Киевскую область, расширили перечень имущества, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год.