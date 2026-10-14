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Налоговая запустила фиксацию убытков бизнеса от войны: как сообщить об утраченном имуществе
Украинские субъекты хозяйствования получили возможность уведомлять Государственную налоговую службу (ГНС) об имуществе и товарах, потерянных или поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ, через Электронный кабинет плательщика.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр ГНС.
Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества подается в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.
Какую информацию содержит документ
В соответствующей форме плательщик отмечает:
- персональные данные предприятия;
- сведения об объекте, потерпевшем разрушения или уничтожении в результате атаки;
- детализированный перечень утраченного или поврежденного имущества;
- ориентировочный размер нанесенного ущерба.
Как подать сообщение через электронный кабинет:
- Авторизоваться в частной части Электронного кабинета плательщика.
- Перейти к разделу "Ввод отчетности" .
- Выбрать текущий отчетный период и тип формы "F(J)13 Запросы" .
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Выбрать необходимую форму электронного сообщения:
- F13299ХХ - для физических лиц-предпринимателей;
- J13299ХХ – для юридических лиц.
- F13299ХХ - для физических лиц-предпринимателей;
- J13299ХХ – для юридических лиц.
- Добавить электронные копии подтверждающих документов, удостоверяющих факт разрушения, уничтожения или потери основных средств или товарно-материальных ценностей.
Подтверждающие документы загружаются как отдельные приложения к сообщению исключительно в формате PDF .
Обратите внимание: Сообщение должно быть подписано и подано руководителем предприятия или ФЛП лично.
Если после подачи документа появились новые подтверждения, были обнаружены дополнительные потери или уточнена итоговая сумма убытков, плательщик вправе подать уточненное Уведомление. В нем необходимо обязательно указать номер и дату первоначального обращения, а также причину корректировки.
Для налогоплательщиков также сохраняется альтернативная возможность представить Уведомление в бумажной форме — лично обратившись в Центры обслуживания налогоплательщиков (ЦОП) или Офисы налоговых консультантов.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство расширило программу страхования военных рисков : в нее включили Киев и Киевскую область, расширили перечень имущества, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год.