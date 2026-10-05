Что делать бизнесу после обстрела: ЕБА объяснила, как не потерять право на компенсацию

Европейская бизнес ассоциация совместно с BDO в Украине обновила пошаговую инструкцию для компаний, имущество которых пострадало от российских атак. Бизнесу доступны компенсация за поврежденные активы до 30 млн грн, возмещение страховых премий до 5 млн грн в год, гранты и льготное финансирование, однако часть механизмов требует подготовки еще до возможного обстрела.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ЕБА.

Одна из главных рекомендаций бизнеса – не ждать, пока имущество будет повреждено. Для получения компенсации через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) компания должна быть участником соответствующей программы уже к моменту инцидента: присоединиться после обстрела и претендовать на выплату задним числом нельзя. Единовременный взнос составляет 0,5% от заявленного предполагаемого ущерба.

Что делать сразу после удара

В руководстве советуют не начинать уборку или ремонт до детальной фиксации повреждений. Необходимо сделать общие и подробные фото, включить геолокацию, зафиксировать дату и время, а оригиналы файлов сохранить отдельно. Копий в мессенджерах недостаточно, поскольку они могут сжимать файлы, а сами фото и видео не рекомендуют редактировать.

Видео рекомендуют снимать одним непрерывным кадром: начать с общего плана здания и адресной таблички, а затем без пауз перейти внутрь помещения. Во время съемки следует назвать вслух дату, приблизительное время, адрес и описать повреждения.

Компании также советуют получить статус потерпевшей стороны в уголовном производстве. Важно, чтобы в делах было прямо зафиксировано, что повреждение стало следствием вооруженной агрессии России, а не только действий неустановленного военнослужащего. Это может иметь значение при дальнейшем взыскании убытков и использовании компенсационных механизмов.

Какое финансирование доступно для восстановления

Для возобновления производства предусмотрены гранты до 16 млн. грн., но не больше фактического размера убытков. Также предприятия могут привлекать кредиты по программе "5-7-9%" на восстановление разрушенного или поврежденного имущества – до 150 млн. грн.

Для среднего и крупного бизнеса отдельно предусмотрена компенсация 5,5 процентных пункта от кредитной ставки. Минимальная сумма такого финансирования составляет 100 млн. грн., а для предприятий на прифронтовых территориях – 30 млн. грн. Общий лимит для группы связанных компаний может достигать 1 млрд. грн.

Еще одна возможность – обращение в международный Реестр убытков через "Действие". Бизнес может заявлять не только стоимость поврежденных или утраченных активов, но и потерянную прибыль, полную потерю бизнеса и уже понесенные или будущие затраты на восстановление. Сам Реестр пока не производит выплаты – заявления должны стать основой для будущего компенсационного механизма.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство расширило программу страхования военных рисков : в нее включили Киев и Киевскую область, расширили перечень имущества, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год.