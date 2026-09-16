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Бизнес закладывает продолжение войны в планы на 2027 год
Практически весь опрошенный украинский бизнес закладывает в планы на 2027 год сценарий продолжения войны. В то же время, 39% компаний ожидают ухудшения динамики бизнеса, а реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты планируют только 3% респондентов.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди компаний-членов.
Сценарий продления войны в своих бизнес-планах учитывают 98% респондентов. Это делает ситуацию безопасностью ключевым фактором, который будет определять решения компаний по развитию и инвестициям в 2027 году.
Ожидания по динамике бизнеса также остаются сдержанными:
- 39% компаний прогнозируют негативную динамику;
- 34% не ожидают существенных изменений;
- 27% рассчитывают на положительную динамику.
При планировании на следующий год компании в среднем ориентируются на курс 49 грн/доллар.
Большие новые инвестиционные проекты в 2027 году планируют всего 3% опрошенных компаний. Еще 48% респондентов намерены инвестировать в социальные инициативы.
Одновременно одним из основных направлений повышения эффективности для бизнеса становятся технологии. 83% компаний планируют использовать инструменты искусственного интеллекта для оптимизации процессов или повышения эффективности работы.
Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала государство поддержать бизнес через удары РФ, в частности, упростить фиксацию убытков, расширить доступ к финансированию и страхованию военных рисков.