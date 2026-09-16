RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,01

51,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Бізнес закладає продовження війни у плани на 2027 рік

податки
Бізнес закладає продовження війни у плани на 2027 рік

Майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед компаній-членів.

Сценарій продовження війни у своїх бізнес-планах враховують 98% респондентів. Це робить безпекову ситуацію ключовим фактором, який визначатиме рішення компаній щодо розвитку та інвестицій у 2027 році.

Очікування щодо динаміки бізнесу також залишаються стриманими:

  • 39% компаній прогнозують негативну динаміку;
  • 34% не очікують суттєвих змін;
  • 27% розраховують на позитивну динаміку.

Під час планування на наступний рік компанії в середньому орієнтуються на курс 49 грн за долар.

Великі нові інвестиційні проєкти у 2027 році планують лише 3% опитаних компаній. Ще 48% респондентів мають намір інвестувати у соціальні ініціативи.

Водночас одним із основних напрямів підвищення ефективності для бізнесу стають технології. 83% компаній планують використовувати інструменти штучного інтелекту для оптимізації процесів або підвищення ефективності роботи.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала державу підтримати бізнес через удари РФ, зокрема спростити фіксацію збитків, розширити доступ до фінансування та страхування воєнних ризиків.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності