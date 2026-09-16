Бізнес закладає продовження війни у плани на 2027 рік

Майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед компаній-членів.

Сценарій продовження війни у своїх бізнес-планах враховують 98% респондентів. Це робить безпекову ситуацію ключовим фактором, який визначатиме рішення компаній щодо розвитку та інвестицій у 2027 році.

Очікування щодо динаміки бізнесу також залишаються стриманими:

39% компаній прогнозують негативну динаміку;

34% не очікують суттєвих змін;

27% розраховують на позитивну динаміку.

Під час планування на наступний рік компанії в середньому орієнтуються на курс 49 грн за долар.

Великі нові інвестиційні проєкти у 2027 році планують лише 3% опитаних компаній. Ще 48% респондентів мають намір інвестувати у соціальні ініціативи.

Водночас одним із основних напрямів підвищення ефективності для бізнесу стають технології. 83% компаній планують використовувати інструменти штучного інтелекту для оптимізації процесів або підвищення ефективності роботи.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала державу підтримати бізнес через удари РФ, зокрема спростити фіксацію збитків, розширити доступ до фінансування та страхування воєнних ризиків.