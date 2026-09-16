Попит на офіси в Києві зріс на третину, частина припала на вимушені релокації

Обсяг валового поглинання офісних площ у Києві в першому півріччі 2026 року зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом торік і досяг близько 104 тис. кв. м. Водночас 20–30% цього обсягу припало на вимушені переїзди компаній із будівель, пошкоджених російськими обстрілами.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними компанії, близько 40% усіх угод у першому півріччі становили релокації. При цьому значна частина переїздів була пов'язана саме з пошкодженням офісної нерухомості.

За шість місяців близько 50 тис. кв. м офісних площ у Києві були частково або суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів. Це приблизно 2% конкурентної офісної пропозиції столиці.

Через це загальний обсяг конкурентних офісних площ станом на кінець другого кварталу скоротився на 1,7% від початку року — до 2,08 млн кв. м.

Водночас на ринку з'явилося близько 15 тис. кв. м нової пропозиції. У 2025 році нових офісних площ на ринок взагалі не виходило.

Середній рівень вакантності з початку року зменшився на 2,5 відсоткового пункта — до 16%. Це вже близько до показника кінця 2021 року, коли вакантність становила 14,5%.

У бізнес-центрах класу А вакантність знизилася до 14%, що на 8 в. п. менше, ніж роком раніше. У класі B показник становив 15,5%, скоротившись на 4 в. п. у річному вимірі.

У структурі попиту найбільшу частку займали ІТ, високі технології та телекомунікації — 48%. На виробництво, промисловість та енергетику припало 14%, на фармацевтику та медицину — 6%.

Також продовжувала зростати частка компаній, пов'язаних з оборонним сектором, хоча в дослідженні їх розподіляли між кількома категоріями бізнесу.

Орендні ставки суттєво не змінилися. Ефективна прайм-ставка становила $14–18 за кв. м на місяць для офісів без ремонту та $19–25 за кв. м для готових приміщень.

Запитувані ставки у класі А перебували в межах $16–27 за кв. м на місяць, у класі B — $8–18.

В Expandia очікують, що до кінця 2026 року офісний ринок загалом залишатиметься стабільним. Основну активність формуватимуть поновлення договорів та вибіркове розширення компаній, тоді як обмежене нове будівництво може надалі поступово знижувати вакантність у якісних бізнес-центрах.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року попит на офіси в Києві зріс на 16% — до 82 тис. кв. м. Уже тоді аналітики фіксували поступове відновлення орендної активності та скорочення вакантності.