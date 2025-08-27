Попит на офіси в Києві за пів року зріс на 16%: динаміка та очікування

На кінець першого півріччя 2025 року загальні тенденції на офісному ринку Києва залишалися переважно незмінними, продовжуючи динаміку попереднього року. Загалом попит є стійким. Обсяг валового поглинання офісних площ збільшився на 16%, до 82 000 кв. м у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження ринку офісної нерухомості Києва від CBRE Ukraine.

Аналітики зазначають, що близько 30% цього попиту пов’язано з вимушеним переїздом компаній із пошкоджених будівель, що підкреслює дестабілізуючий характер ринку. Однак, основними драйверами попиту стали компанії зі сфери ІТ та телекомунікацій. Значний інтерес також виявляли публічний сектор, неурядові громадські організації та промислово-енергетичні компанії.

Переїзди, як вимушені, так і заплановані, залишаються найпоширенішим типом угод (40%). Цікаво, що частка угод з розширення офісних площ свідчить про обережний оптимізм бізнесу щодо майбутнього.

Завдяки гібридному формату роботи, коли в офісі одночасно перебуває лише 30-40% співробітників, багато компаній скорочують площі до 50% від довоєнного обсягу, що дозволяє їм переїжджати в будівлі вищого класу, не збільшуючи витрат на оренду.

Стратегічне розширення, яке спостерігається в секторах ІТ, виробництва, фармацевтики та медицини, вказує на позитивні очікування бізнесу щодо довгострокового зростання та стабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року на офісному ринку Києва не з’явилося жодного нового бізнес-центру. Ситуація погіршилася через значні втрати: близько 45 000 кв. м офісних площ було пошкоджено або зруйновано внаслідок ракетних обстрілів.