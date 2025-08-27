Офісний ринок Києва: у столиці в першому півріччі не з’явився жоден новий бізнес-центр

У першому півріччі 2025 року на офісному ринку Києва не з’явилося жодного нового бізнес-центру. Ситуація погіршилася через значні втрати: близько 45 000 кв. м офісних площ було пошкоджено або зруйновано внаслідок ракетних обстрілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження ринку офісної нерухомості Києва від CBRE Ukraine.

Загальні пропозиції на офісному ринку столиці скоротилися на 3% порівняно з минулим роком — до 2,11 млн кв. м. Такі прямі втрати інфраструктури підкреслюють вразливість ринку нерухомості в умовах воєнного часу.

За прогнозами, у другому півріччі 2025 року очікується введення в експлуатацію близько 73 000 кв. м в п'яти нових бізнес-центрах. Однак, строки реалізації цих проєктів залишаються невизначеними через низку факторів: безпекові ризики, проблеми з фінансуванням та низький рівень попереднього залучення орендарів.

