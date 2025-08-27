Офисный рынок Киева: в столице в первом полугодии не появился ни один новый бизнес-центр

В первом полугодии 2025 года на офисном рынке Киева не появилось ни одного бизнес-центра. Ситуация усугубилась из-за значительных потерь: около 45 000 кв. м офисных площадей были повреждены или разрушены в результате ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования рынка офисной недвижимости Киева от CBRE Ukraine.

Общие предложения на офисном рынке столицы сократились на 3% по сравнению с прошлым годом – до 2,11 млн кв. м. Такие прямые потери инфраструктуры подчеркивают уязвимость рынка недвижимости в условиях военного времени.

По прогнозам, во втором полугодии 2025 ожидается ввод в эксплуатацию около 73 000 кв. м в пяти новых бизнес-центрах. Однако сроки реализации этих проектов остаются неопределенными из-за ряда факторов: риски безопасности, проблемы с финансированием и низкий уровень предварительного привлечения арендаторов.

