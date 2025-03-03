Офисы в Украине: какие города теряют статус бизнес-центров страны

Рынок офисной недвижимости тяжелее всего переживает влияние войны и карантина. Аренда и продажа помещений в бизнес-центрах больше других категорий испытывает влияние экономических потрясений — для экономии средств работодатели скорее согласятся на работу из дома, чем на сокращение работников.

Лидером по активности на рынке офисов остается Киев, в то же время некоторые города потеряли статус бизнес-центров страны, а спрос на офисные помещения там упал. Об этом свидетельствует анализ офисного рынка OLX. Недвижимость в пяти крупнейших городах Украины.

Что происходит на рынке аренды офисов

В январе 2025 года наибольшее количество объявлений об аренде офисов наблюдается в столице – Киеве. Здесь зафиксировано более 8 тысяч объявлений с медианной ценой более 80 тысяч. грн. За год цена выросла на 30% по сравнению с январем 2024-го, а спрос — на 8%.

На втором месте по количеству объявлений - Одесса . В городе представлено более 1100 с медианной ценой почти 19 тыс. грн. За последний год цена аренды снизилась на 19%, а спрос — на 14%.

В Днепре тенденции схожи — количество объявлений не более 1 тысячи, а медианная цена колеблется в пределах 15 тыс. грн. Однако если сравнивать с январем прошлого года, цена в городе выросла на 19%, хотя количество отзывов уменьшилось — на 47%, однако это может быть связано с сезонными колебаниями.

Во Львове и Харькове количество объявлений примерно одинаковое — около 1 тыс. Впрочем существенно отличается цена – 25,2 тыс. грн во Львове (на 1% больше, чем в прошлом) и 7,2 тыс. грн. грн в Харькове (падение на 22%). Общее между этими городами стремительно падает спрос — на 34% и 58% соответственно.

Купля-продажа офисов в январе-феврале 2025 года

Самые дорогие офисы продаются в Киеве – 14,4 млн грн, что на 25% больше, чем в 2024 году. Несколько снизилось количество объявлений (-27%) и отзывов (-9%).

На втором месте по ценам на офисы занимает Львов. Приобрести помещение в бизнес-центре можно за 4,6 млн. грн. По сравнению с январем 2024 г. существенно упал спрос и предложение — на -98% и -158%.

В Днепре и Одессе также наблюдается снижение активности поисковиков -37% и -7% соответственно. Количество объявлений уменьшилось на 65% и 32%. Приобрести офисы можно за 4,4 млн. грн. в Днепре и 4 млн. грн. в Одессе.

Единственным городом, где количество отзывов возросло, стал Харьков – на 11%. Цены за год существенно не изменились – 2,4 млн грн. Количество объявлений несколько уменьшилось -21%.

Киев остается основным центром покупки и аренды офисной недвижимости Украины. Суммарно в столице продают или сдают в аренду больше офисных помещений, чем в других крупных городах.

Харьков – единственный город из перечня, где активность покупателей офисных помещений возросла – это можно объяснить значительно более низкими, чем в других городах, ценами. Однако стоимость аренды в городе падает.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что в Киеве появится еще 400 тысяч. кв. метров офисных площадей в 2025 году.