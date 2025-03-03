Офіси в Україні: які міста втрачають статус бізнес-центрів країни

Ринок офісної нерухомості найважче переживає впливи війни та карантину. Оренда та продаж приміщень у бізнес-центрах більше за інші категорії зазнає впливу економічних потрясінь — для економії коштів роботодавці радше погодяться на роботу з дому, ніж на скорочення працівників.

Лідером з активності на ринку офісів залишається Київ, водночас деякі міста втратили статус бізнес-центрів країни, а попит на офісні приміщення там суттєво впав. Про це свідчить аналіз офісного ринку OLX Нерухомість у п’яти найбільших містах України.

Що відбувається на ринку оренди офісів

У січні 2025 року найбільша кількість оголошень про оренду офісів спостерігається у столиці — Києві. Тут зафіксовано понад 8 тисяч оголошень із медіанною ціною понад 80 тис. грн. За рік ціна виросла на 30% порівняно з січнем 2024-го, а попит на — на 8%.

На другому місці за кількістю оголошень — Одеса. У місті представлено понад 1 100 із медіанною ціною майже 19 тис. грн. За останній рік ціна оренди зменшилась на 19%, а попит — на 14%.

В Дніпрі тенденції схожі — кількість оголошень трохи більше 1 тисячі, а медіанна ціна коливається в межах 15 тис. грн. Проте, якщо порівнювати з січнем минулого року, ціна в місті виросла на 19%, хоч кількість відгуків зменшилась — на 47%, проте це може бути пов'язано зі сезонними коливаннями.

У Львові та Харкові кількість оголошень приблизно однакова — близько 1 тис. Втім суттєво відрізняється ціна - 25,2 тис. грн у Львові (на 1% більше, ніж торік) та 7,2 тис. грн у Харкові (падіння на 22%). Спільне між цими містами те, що стрімко падає попит — на 34% та 58% відповідно.

Купівля-продаж офісів у січні-лютому 2025 року

Найдорожчі офіси продаються у Києві - 14,4 млн грн, що на 25% більше, ніж у 2024 році. Дещо знизилась кількість оголошень (-27%) та відгуків (-9%).

На другому місці за цінами на офіси посідає Львів. Придбати приміщення у бізнес-центрі можна за 4,6 млн грн. У порівнянні з січнем 2024 суттєво впав попит та пропозиція — на -98% та -158%.

У Дніпрі та Одесі також спостерігається зниження активності пошукачів — -37% та -7% відповідно. Кількість оголошень зменшилась на 65% та 32%. Придбати офіси можна за 4,4 млн грн в Дніпрі та 4 млн грн в Одесі.

Єдиним містом, де кількість відгуків зросла, став Харків — на 11%. Ціни за рік суттєво не змінились - 2,4 млн грн. Кількість оголошень дещо зменшилась -21%.

Київ залишається основним центром купівлі та оренди офісної нерухомості в Україні. Сумарно в столиці продають чи здають в оренду більше офісних приміщень, ніж у решті великих міст.

Харків єдине місто з переліку, де активність покупців офісних приміщень зросла — це можна пояснити значно нижчими, ніж в інших містах, цінами. Проте вартість оренди в місті падає.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у Києві з'явиться ще 400 тис. кв. метрів офісних площ у 2025 році.