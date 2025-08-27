Спрос на офисы в Киеве за полгода вырос на 16%: динамика и ожидания

К концу первого полугодия 2025 года общие тенденции на офисном рынке Киева оставались преимущественно неизменными, продолжая динамику предыдущего года. В общем, спрос оставался устойчивым. Объем валового поглощения офисных площадей увеличился на 16% до 82 тысяч кв.м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования рынка офисной недвижимости Киева от CBRE Ukraine.

Аналитики отмечают, что около 30% этого спроса связано с вынужденным переездом компаний из поврежденных зданий, что подчеркивает дестабилизирующий характер рынка. Однако основными драйверами спроса стали компании из сферы ИТ и телекоммуникаций. Значительный интерес также представляли публичный сектор, неправительственные общественные организации и промышленно-энергетические компании.

Переезды как вынужденные, так и запланированные остаются наиболее распространенным типом сделок (40%). Интересно, что доля сделок по расширению офисных площадей свидетельствует об осторожном оптимизме бизнеса в будущем.

Благодаря гибридному формату работы, когда в офисе одновременно находится только 30-40% сотрудников, многие компании сокращают площади до 50% от довоенного объема, что позволяет им переезжать в здания высшего класса, не увеличивая расходы на аренду.

Стратегическое расширение, наблюдаемое в секторах ИТ, производства, фармацевтики и медицины, указывает на положительные ожидания бизнеса относительно долгосрочного роста и стабилизации ситуации в стране.

Напомним, в первом полугодии 2025 года на офисном рынке Киева не появилось ни одного нового бизнес-центра. Ситуация усугубилась из-за значительных потерь: около 45 000 кв. м офисных площадей были повреждены или разрушены в результате ракетных обстрелов.