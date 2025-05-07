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14 торговых центров планируют выйти на рынок во второй половине 2025 года

ТРЦ Ocean mall
Открытие ТРЦ Ocean mall уже несколько раз переносилось. Фото: NAI Ukraine

Большинство запланированных для открытия коммерческих площадей в 2025 году выйдет на рынок вовремя.

Во второй половине года на рынок будет выведено более 10 торговых центров. Однако запуск некоторых объектов будет перенесен на следующие годы.

Как отметил в комментарии Delo.ua глава Украинского совета торговых центров и операционный директор девелоперской компании Budhouse Group Максим Гаврюшин, в этом году главная тенденция на рынке – строительство малых ТЦ на западе Украины. С одной стороны, на большие объекты не хватает финансирования, с другой стороны малые объекты

По его словам, в 2025 году прошлогодний прецедент, когда открытие 10 запланированных к сдаче ТРЦ было перенесено на следующий год, не повторится.

"В 2025 году мы ожидаем открытия 14 объектов (12 новых ТЦ и 2 вторых очереди существующих ТЦ) арендной площадью 271 тыс. кв. метров. Также продолжается строительство еще 10 ТЦ площадью почти 300 тыс. кв. метров, которые ожидаем в 2026 году", — отметили в пресс-службе.

Ключевыми открытиями 2025 станет открытие двух новых ТЦ "Эпицентра" в Киевской области (один из них открылся в прошлом году), второй очереди ТРЦ "Подоляны" в Тернополе. Новые ТРЦ появятся в Одессе, Ужгороде, Черновцах, Львовской и Ивано-Франковской области.

Самый крупный объект, ожидаемый в этом году на рынке коммерческой недвижимости, – это ТРЦ Ocean mall на Лыбидской, общей площадью 300 000 кв. м, арендной 117 000 кв. м. Впрочем, открытие объекта уже несколько раз переносилось.

Ocean Mall   – это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство объекта – $400 млн.

"Открытие ТРЦ Ocean Mall бесспорно обещает стать не только событием года, а событием истории украинских развлекательных центров. Девелопер обещает много уникальных вещей — от новых арендаторов до внутренней отделки", — заявил в комментарии Delo.ua Виталий Бойко, CEO Urban Experts & Leslie Jones Architecture и NAI Ukraine.

По словам эксперта, планы по открытию ТРЦ в этом году не изменились.

"Ocean mall уже на высокой стадии готовности. Заканчиваются работы по внешнему фасаду. С 1 июня на объекте выходят на ремонт арендаторы. Планы выхода на рынок не изменились. Осенью этого года планируется открытие", — подчеркнул Виталий Бойко.

Также активно строится и готовится к открытию в этом году II очередь Podolyany Mall (50 тыс кв.м) в Тернополе – один из крупнейших региональных ТРЦ в Западной Украине. И очередь объекта построена еще в 2008 году. После второй девелопер также обещает третью очередь ТРЦ, где кроме магазинов появятся площади под офисы и коворкинги.

"Это не реновация объекта, а полноценное новое строительство с подземными паркингами, суператриумами и качественным дизайном. Большинство брендов в Украине готовы активно развиваться в областных городах и заходить в такие качественные объекты", — отметил Бойко.

СЕО консалтинговой компании Retail&Development Advisor Андрей Лотоцкий также заверил в комментарии Delo.ua, что осенью готовится к сдаче ТРЦ в Ужгороде и Мукачево – ориентировочно октябрь и ноябрь. На финишной прямой также подготовка ТРЦ A7 в Ивано-Франковске, который планируется открыть в ноябре.

"Сегодня завершаются работы на фасадах, продолжаются инженерные работы. В июле должны допустить к ремонтным работам арендаторов", — подчеркнул Лотоцкий.

Осенью готовится к открытию и ІІ очередь ТРЦ "Корона" в Ужгороде, подчеркнули в Colliers Ukraine. В то же время, там добавили, что ТЦ Phoenix в Буковеле — скорее в этом году еще не откроется.

Также в IV квартале 2025 года откроется ТРЦ "Ритм" в Хмельницком (общая площадь 50 тыс. кв. м) и ТЦ IT Town Mall в Одессе (21 тыс. кв. м), отметили в консалтинговой компании UTG, которая является брокером объектов.

По данным Украинского совета торговых центров, на май 2025-го средняя заполняемость составляет для традиционных ТЦ 98%, для специализированных — 91%.

Арендные ставки в ТРЦ в I квартале 2025 года за 1 кв. метр в среднем составляли:

  • на помещение менее 50 кв. м – $38;
  • помещение 50-250 кв. м – $21;
  • свыше 250 кв. м – $17.

Согласно анонсам, на 2025 – 2027 годы в столице запланировано открытие торгово-развлекательных центров более чем на 250 00 кв. метров.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за чрезмерных торговых площадей.

Автор:
Леся Соловчук