Арендные ставки в украинских ТРЦ упали до минимума

Магазины все чаще платят аренду в ТРЦ в процентах от выручки, избегая фиксированных ставок.

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Фиксированные арендные ставки в украинских ТРЦ достигли минимума и все еще существенно отличаются от довоенных.

В то же время, из-за уменьшения посещаемости торговых центров большинство арендаторов отказываются от фиксированных цен и переходят на процент от товарооборота, страхуясь от рисков. В 2023 году среднесуточная посещаемость в ТРЦ Украины составила 367 человек на тыс. кв. м GLA (торговой площади).

Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник во время пресс-конференции на тему "Актуальное состояние рынка торговой, офисной и жилой недвижимости Украины".

"В январе 2024 года почти все арендаторы отказываются от уплаты фиксированных платежей. Они пытаются максимально перевести все платежи на отчисления от процента от товарооборота, максимально перевести риски на девелопера. Если девелопер способен запустить качественный торговый центр, обеспечить хорошую посещаемость, то будет получать от арендатора неплохие платежи", - объяснил Константин Олейник.

Инфографика: UTG

Максимальные арендные ставки для всех категорий арендаторов ТРЦ значительно ниже, чем в довоенный период, в некоторых случаях разница составляет более 100%.

Для киосков до 10 кв. м максимальные ставки составляют $250 в месяц против $420 в феврале 2022 года. Для продуктовых супермаркетов – $12 за кв. метр против $30, для ресторанов и кафе – $15 за кв. метр в месяц против $35.

Для кинотеатров – $4 за кв. метр в месяц против $12, для магазинов одежды – $18-30 за кв. метр в месяц против $37-68. Для магазинов электроники – $8 за кв. метр в месяц против $18.

В течение 2024 года арендные ставки не будут расти, учитывая высокую конкурентность покупателя, и не будут уменьшаться, прогнозирует аналитик.

На цены на аренду коммерческой недвижимости в 2024 году будут влиять приближенность города к линии боевых действий, активность девелопмента в регионе и на сколько современным является формат и управление ТРЦ.

Более подробно о том, как меняется формат торговых центров, читайте в обзоре Delo.ua "Трансформация ТРЦ: торговая недвижимость в Украине переходит на режим "выживания".