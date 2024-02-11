В Киеве в ближайшее время может появиться еще 50 новых ТРЦ

В Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ в связи с появлением на рынке ряда новых объектов, площадь которых превышает 250 тысяч кв. м.

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В ближайшие годы в Киеве может появиться 50 новых торгово-развлекательных центров. В частности, в действующие ТРЦ, площадью 2,5 млн кв.м, в 2024-25 планируют ввести в эксплуатацию ряд объектов с совокупной арендованной площадью более 250 000 кв.м.

В списке самых крупных объектов: White Lines (28 000 кв. м), New Ray (34 500 кв. м), April Mall (36 500 кв. м), BalticSky (20 000 кв. м), Ocean Mall ( GLA = 110 000 кв.м), Lukiyanivka (47 052 кв. м) и другие ТРЦ.

Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник во время пресс-конференции на тему "Актуальное состояние рынка торговой, офисной и жилой недвижимости Украины".

"Только в Киеве - около 50 анонсированных проектов, которые могут появиться в ближайшей перспективе. Многие из них на высокой стадии готовности: почти готов Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, "Детский мир". Есть и проекты, реализация которых приостановлена. Кроме того, в составе почти каждого жилищного комплекса анонсированы достаточно крупные коммерческие помещения площадью 5-15 тыс. кв. м", - подчеркнул Олейник.

Инфографика: UTG

Аналитик считает, что появление новых торговых площадей усилит конкуренцию за покупателя, особенно при снижении посещаемости ТРЦ. По данным UTG, с учетом текущего уровня доходов населения платежеспособный спрос способен обеспечить успешное функционирование на 2 313 033 кв. м торговых площадей, тогда как на январь 2024 уже работает 2 457 010 кв. м в действующих объектах.

Запуск в эксплуатацию задекларированных проектов приблизит профицит торговых площадей и постепенное перераспределение потребительских потоков между объектами, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в направлении снижения. При существующем уровне доходов и расходов населения уровень вакантности может достигнуть 17% к концу 2024 года.

Учитывая это, девелоперы уже приступили к комплексной модернизации действующих ТРЦ ("Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополис", "Квадрат Лукьяновка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад")., Dream Town, Silver Breeze, InSilver), а многие владельцы запланировали масштабные изменения в ближайшей перспективе.

Какие ТРЦ появятся в регионах Украины

На региональном уровне девелоперская активность постепенно смещается на "тихий" запад страны, однако в крупных городах центральных, восточных и южных областей также анонсируют крупные проекты.

В частности, в Одессе анонсировано около 20% новых торговых площадей, в Днепре строится несколько крупных проектов и около 10 небольших ТРЦ площадью до 4 тыс. кв. м. В Хмельницком на 2024 год заявлено открытие ТРЦ "ТЕМП" (14,6 тыс. кв. м), БФК Sport City (50 тыс. кв. м), 2-3 очереди ТРЦ Urban Street (18 тыс. кв. м) ).

В Ужгороде заявлены к открытию ТРЦ Украина (11,7 тыс. кв. м), Korona (7,8 тыс. кв. м), а также торговый центр на ул. Гагарина (2 тыс. кв. м).

Больше данных – об арендных ставках, посещаемости ТРЦ, а также о том, с чем связана запланированная модернизация действующих объектов, в обзоре Delo.ua Трансформация ТРЦ: торговая недвижимость в Украине переходит на режим "выживания".