Вопреки войне. Какие ТРЦ откроются в Украине в 2024 году

Во время войны украинские торговые центры понесли немалые потери из-за обстрелов. Впрочем, девелоперы пытаются открывать новые объекты в более безопасных регионах, выяснило Delo.ua.

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За два года войны от массированных обстрелов в Украине пострадали десятки торговых центров. Многие готовые ТРЦ отложили дату сдачи в эксплуатацию, но есть и такие, которые рискуют - и открываются прямо сейчас.

Торговые центры Украины: потери во время войны

Всего за время войны разрушены 35 ТРЦ - в Харькове, Кривом Роге, Киеве и многих других городах. По предварительным расчетам, их восстановительная стоимость составляет около $400 млн., рассказал в комментарии Delo.ua глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Эти потери касаются только объектов, которые четко классифицированы как ТРЦ - объект недвижимости, арендной площадью более 5 тыс. кв. м, который имеет не менее 10 арендаторов, управляемый профессиональной компанией и не принадлежащий одному ритейлеру.

"Кроме того, недополученную прибыль с 24 февраля 2022 по 1 января 2024 года мы оцениваем в $1,249 млрд - а это и простые площади, и сниженные арендные ставки, частично потери контроля над активами. Есть также потери капитализации - потому что оценка активов в 2021 году была намного выше, чем сейчас. Еще $200 млн - недополученная прибыль не открывшихся торговых центров, то есть не получивших прибыль. За эти два года должны были открыться более 20 ТРЦ в разных регионах страны", - подчеркнул Гаврюшин.

Опасность разрушений из-за обстрелов и переезд значительной части потенциальных покупателей подальше от линии фронта привели к тому, что даже почти готовые ТРЦ вроде харьковского ТРЦ Planeta Mall (вторая очередь на 66 000 кв. м) так и не рискнули открыть свои двери. Другие амбициозные проекты, заявленные на 2024 год, к примеру, ТРЦ Khortitsa Mall в Запорожье (арендная площадь - 91 000 кв. м) и ТРЦ Yessa в Одессе (GBA 26 400 кв. м) фактически поставлены на паузу.

Какие ТРЦ планируется открыть в 2024 году?

Война также оказала существенное влияние на формат новых ТРЦ. Во-первых, девелоперы теперь избегают прифронтовых регионов и сосредоточились в основном в более безопасных западных областях. Во-вторых, большинство открываемых объектов - это небольшие ТРЦ на 3-7 тыс кв.м для небольших городов.

Запуск крупных объектов в столичном регионе планирует только сеть Эпицентр, а другие пытаются довести до конца давно начатое строительство как ТРК White Lines в Киеве или ТРЦ и БЦ Акварель в Одессе. Еще один крупный проект на 60 000 кв. м – ТРЦ Brigantina в Виннице – тоже обещают построить в 2024 году, хотя еще летом 2022 проект оставался на уровне планов.

Как отметил в комментарии Delo.ua СЕО консалтинговой компании Retail&Development Advisor Андрей Лотоцкий, компания в этом году открывает четыре объекта в западных регионах – в Ужгороде и Мукачево, а также два ТЦ в Ивано-Франковске. По его словам, все объекты строятся с подземными паркингами, которые по необходимости могут стать и укрытиями.

По данным Ассоциации ритейлеров, в 2024 году могут быть введены в эксплуатацию не менее 12 торговых центров согласно заявлениям девелоперов. Часть из них должна была открыться еще два года назад, если бы не великая война. Больше шансов начать работу в этом году у ТЦ с максимальной готовностью и активным ходом строительства.

ТРК White Lines, Киев (2024 г.)

ТРК White Lines. Фото: rau.ua

GBA: 43 100 кв. м



GLA: 24 000 кв. м

24 000 кв. м Девелопер: A-Development

ТРЦ строится в одном из самых густонаселенных районов столицы – Голосеевском – и входит в состав одноименного многофункционального комплекса на базе бывших корпусов Довженко-Центра.

Объект будет четырехуровневым, с двумя якорными арендаторами – "Сильпо" и фитнес-клуб Energym.

Девелопер проекта – компания A-Development, реализовавшая уже несколько объектов, в том числе ЖК SmartPlaza Obolon, SmartPlaza Polytech, отмечает в своем анализе новых ТРЦ rau.ua.

Открытие объекта сначала планировалось на конец 2022 года, а затем запуск сместили на ІІІ квартал 2023 года. Пока еще продолжаются строительные работы. Поэтому есть вероятность, что объект будет запущен в 2024 году. Пока ТРК подключили к сетям и обустраивают кровлю.

ТРЦ и БЦ Акварель, Одесса (II квартал 2024 г.)

ТРЦ и БЦ Акварель. Фото: rau.ua

GBA: 23 000 кв. м

GLA: 20 000 кв. м

Девелопер: Акварель



Еще в начале 2022 года открытие первой очереди ТРЦ Акварель было запланировано на второй квартал. В мае строительство двухэтажного торгово-развлекательного центра было возобновлено. Продолжались работы по стяжке кровли на крыше, кладка стен и выполнение других строительных работ.

На первом этаже анонсировано открытие рынка со свежими продуктами, на втором – фитнес-клуб, магазины одежды, обуви, косметики и аксессуаров, зоны фуд-корта с разнообразными кафе и коворкингом.

Из-за военного положения девелопер не может говорить уверенно о сроках сдачи объекта. Пока речь идет о II квартале 2024 года. Впрочем, судя по описанию проектов на странице компании, основное внимание уделено сдаче бизнес-центра и жилья.

ТРЦ Покровский. Измаил Одесской области (II кв. 2024 г.)

ТРЦ Покровский. Фото: rau.ua

GBA: 5300 кв. м

GLA: 4500 кв. м

GLA: Девелопер: компания Гермес

ТРЦ Pokrovsky расположен возле крупнейшего по посещаемости объекта в городе – «Измаильского центрального рынка». Согласно концепции, в трехуровневом ТРЦ будут размещены наиболее востребованные среди местных жителей операторы: продовольственный супермаркет "Таврия В" площадью 1700 кв. м, детский развлекательный центр, магазины товаров для дома, одежды и обуви, косметики, электроники и другие.

Завершить объект должны были в IV квартале 2022 года, но из-за войны сроки сдвинули. Сначала на конец 2023 года, а теперь речь идет о II квартале 2024 года. Интересно, что в начале планировалось построить 8500 кв. м общей площади и 6500 кв. м – арендной. Но впоследствии показатели уменьшились до 5300 кв. м и 4500 кв. м соответственно.

БФК Темп. Хмельницкий (IV квартал 2024 г.)

БФК Темп. Фото: rau.ua

GBA: 33 000 кв. м,

GLA: 26 500 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor



Четырехэтажный торговый и офисный центр "Темп" также планировал открыться осенью 2022 года на месте заброшенного корпуса одноименного завода. Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA) занимается реализацией проекта реновации здания, а также созданием концепции и формированием tenant-mix будущего ТЦ.

Одним из якорных арендаторов станет супермаркет площадью более 2000 кв. м. Помимо торговой составляющей, в ТЦ планируется размещение спорткомплекса на 1000 кв. м, двух крытых теннисных кортов, детского развивающего центра, ресторана семейного типа.

Значительную часть площади (6500 кв. м) займут офисные помещения класса А, дефицит которых остро ощущается в городе. Строительство многофункционального комплекса продолжалось весь 2022-й и прошлый год. продолжается до сих пор.

ТРЦ Korona, Ужгород (2024 год)

ТРЦ Корона. Фото: rau.ua

GBA: 14 000 кв. м,

GLA: 10 500 кв. м

Брокер: Colliers Украина

ТРЦ Korona расположен в историческом центре Ужгорода на пересечении наиболее интенсивных пешеходных потоков. Ранее здесь была одна из достопримечательностей столицы Закарпатья – гостиница и ресторан "Верховина", до 1945 года носивший название Koryna.

В настоящее время на этом месте появится трехэтажный проект общей площадью 14 000 кв. м и арендной 10500 кв. м, рассчитанный на более чем 75 сетевых международных и национальных операторов, присутствующих на рынке Украины.

В 2023 году консалтинговая компания Colliers Ukraine присоединилась к работе и была назначена эксклюзивным консультантом. Первоначально планировалось, что запуск ТРЦ будет происходить в несколько этапов: осенью 2023 года – первая очередь, а весной 2024 года – полная реализация проекта. Но до сих пор реконструкция продолжается.

Открытие ТРЦ Korona не раз переносилось. Первая заявленная дата начала работы ТРЦ – еще IV квартал 2017 года. Однако строительство объекта на длительное время было заморожено без объяснения причин.

ТРЦ Украина. Ужгород (IV квартал 2024 г.)

ТРЦ Украина. Фото: rau.ua

GBA: 20 000 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Трехэтажный ТРЦ Украина с подземным паркингом, детским развлекательным центром, кинотеатром, ресторанами и известными магазинами будет иметь общую площадь более 20 000 кв. м, что сделает его самым крупным торговым объектом Закарпатья.

Объект строится на площади Кирилла и Мефодия, недалеко от исторического центра города с ожидаемым трафиком до 20 000 человек в день. Кроме того, возле нового ТРЦ планируется обустроить площадь, которая станет настоящим украшением города.

Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), выступающая эксклюзивным брокером будущего объекта, уже начала процесс наполнения объекта.

В "Украине" планируется открытие продуктового супермаркета ALMA на 2000 кв. м, форматные магазины национальных и международных операторов, современного кинотеатра премиум-класса, рестораны и зона фуд-корта. Строительная готовность к концу 2023 года составляет более 50%, строительные работы идут высокими темпами.

ТРЦ Green Gallery, Киевская область, пгт Чабаны (II квартал 2024 года)

ТРЦ Green Gallery. Фото: rau.ua

GBA: 96 000 кв. м,

GLA: 62 000 кв. м

Девелопер: Эпицентр

Весной 2024 года сеть торговых центров "Эпицентр" планирует открыть два новых проекта. Причем выступив не в формате ритейлера, а девелопера. Ведь если раньше в зданиях Эпицентра все площади отдавали исключительно для собственного бизнеса, в новых проектах доминирующими будут арендные площади.

Первым откроется ТРЦ Green Gallery в Чабанах на Одесском шоссе, 8, на месте бывшего гипермаркета сети Новая Линия.

В ТРЦ с арендной площадью 62 000 кв. м будет работать полноценная арендная галерея и детский развлекательный центр. Предполагается, что 53 000 кв. м будут занимать торговые форматы сети Эпицентр, в то время как 9000 кв. м площадей будет отдана в аренду.

Основными якорями ТРЦ станут продовольственный супермаркет Food Market (2860 кв. м), детский развлекательный центр (3100 кв. м), магазин Intersport (1400 кв. м) и другие. Цель проекта – максимальное объединение пространства арендной галереи с концептуальными отделами сети.

ТРЦ Bucha Gallery, Буча (IV квартал 2024 г.)

GBA: 97 000 кв. м,

GLA: 66 000 кв. м

Девелопер: Эпицентр

Еще один ТРЦ в новой концепции сеть торговых центров "Эпицентр" планирует открыть на месте собственного ТЦ, разрушенного россиянами в Буче.

Общая площадь торгово-развлекательного центра в Буче составит 97 000 кв. м, кроме собственных торговых площадей в 51 500 кв. м. еще 14 500 кв. м будут сдавать другим операторам. В частности, в новом ТРЦ планируется открытие сразу десяти ресторанов. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Как и все новые ТРЦ, у него будет инновационная техническая оснастка, будут установлены солнечные панели и зарядные хабы для электромобилей. Кроме того, предусмотрено современное укрытие.

ТЦ "Росвиговский", Мукачево (IV квартал 2024 года)

GBA: 5600 кв. м,

GLA: 3500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Консалтинговая компания RDA выступает эксклюзивным брокером нового двухуровневого ТЦ в Мукачево, расположенного на перекрестке Росвиговских улиц и генерала Петрова.

Планируется, что дополнительных посетителей торгового центра будет обеспечивать близость трассы международного значения Киев – Чоп. В RDA добавляют, что работа над архитектурной концепцией ТЦ уже завершена.

Основным якорем объекта станет продуктовый супермаркет ALMA, который будет занимать 1300 кв. м. Также ТЦ будет иметь наземный и подземный паркинги на 128 и 50 машиномест соответственно.

ТЦ А7, Ивано-Франковск (II квартал 2024 г.)

ТЦ А7. Фото: rau.ua

GBA: 10 000 кв. м,

GLA: 7500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Еще один новый ТЦ, который ведет RDA на западе страны, – торговый центр А7 в Ивано-Франковске. Объект строится в самом центре города, в наиболее насыщенной пешеходным и автомобильным трафиком локации.

В RDA уверяют, что А7 будет наполнена национальными и международными сетями магазинов, а его tenant-mix удовлетворит все основные потребности покупателей. Открытие торгового центра намечено на II квартал 2024 года.

На данном этапе завершается работа над архитектурной концепцией 3-го и 4-го этажей ТЦ, а 1-й и 2-й уровни готовы для определения арендаторов.

ТЦ Sakura Park, Каменец-Подольский (II кв. 2024)

ТЦ Sakura Park. Фото: rau.ua

GBA: 12 330 кв. м,

GLA: 9000 кв. м

Девелопер: ООО "Финанстрейд"



Весной 2024 в Каменец-Подольском Хмельницкой области откроется первый профессиональный ТЦ Sakura Park.

Как отметили в УРТЦ, для управления проектом была создана управляющая компания ООО "Финанстрейд". Управляющий партнер проекта Владислав Радецкий уточнил, что это будет только открытие первой очереди.

ТЦ будет представлен трехуровневым зданием с продуктовым супермаркетом известной в регионе сети – BULKA market площадью 700 кв. м на цокольном этаже.

Также здесь появится аптека, зоомагазин и магазин товаров для дома. На первом и втором этажах разместятся украинские и международные сетевые fashion-ритейлеры, магазины цифровой техники, ювелирные изделия, кафе, мобильные аксессуары.

Общая площадь объекта 5000 кв. м, арендная площадь – 3500 кв. м. После открытия второй очереди в конце 2025 года эти показатели возрастут соответственно до 12 330 кв. м, арендная площадь (GLA) – до 9000 кв. м. Это позволит ТЦ Sakura Park стать торгово-развлекательным, ведь запланировано открытие кафе и ресторанов, детского развлекательного заведения и фитнес-центра.

ТРЦ Brigantina, Винница (IV квартал 2024 г.)

ТРЦ Brigantina. Фото: rau.ua

GBA: 60 000 кв. м

GLA: 48 000 кв. м

Брокер: UTG



Планы застроить в Виннице остров Бригантина, расположенный между улицами Киевской и Чорновила (его берега омывают реки Южный Буг и Тяжиловка) существовали как минимум с 2018 года. В частности, ООО «Бригантина В» является заказчиком строительства здесь ТРЦ Brigantina на четыре уровня, один из которых – подземный паркинг.

В ТЦ планируется 70 магазинов и подземный паркинг на 600 мест, супермаркет на 3000 кв. м, магазины одежды и обуви, магазины товаров для детей, фудкорт и кинотеатр.

ТРЦ Ocean Mall, Киев (III квартал 2024 г.)

ТРЦ Ocean Mall. Фото: rau.ua

GBA: 300 000 кв. м, GLA: 110 000 кв. м

GLA: Девелопер: Mandarin Plaza

Недавно владелец проекта Вагиф Алиев назвал очередную дату запуска этого долгостроя – 1 сентября 2024 года. Раньше даты запуска проекта неоднократно переносились. Сначала Вагиф Алиев, выкупивший Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022 и вот теперь на 2024 год.

"Открытие ТРЦ Ocean Mall, безусловно, обещает стать не только событием года, а событием истории украинских развлекательных центров. Девелопер обещает много уникальных вещей – от новых арендаторов до внутренней отделки", - заявил в комментарии Delo.ua гендиректор компании NAI Ukraine, СЭО проектного бюро Urban Experts Виталий Бойко.

Ocean Mall – это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Из уникального – здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче.

В составе зоны entertainment запланированы digital-парк и лазерный кинотеатр с залом IMAX от сети Планета кино. Также в ТРЦ запланировано открытие магазина IKEA. Кроме того, планируется разместить продуктовый гипермаркет на 9000 кв. м. Всего проект объединит 800 магазинов. Среди потенциальных арендаторов – Сильпо, испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka) и еще один известный шведский ритейлер – H&M.

Комплекс площадью 210 000 кв. м планируют объединить с ТРЦ Ocean Plaza, который бизнесмен планирует приобрести у государства на аукционе – Вагиф Алиев в очередной раз заявил, что не сомневается, что сможет его купить. По данным Фонда госимущества, аукцион запланирован на вторую половину 2024 года.