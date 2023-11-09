Два грандиозных открытия: в ТРЦ Respublika Park в один день открылись магазины мировых брендов H&M и HalfPrice

В ТРЦ Respublika Park сегодня, 9 ноября, сразу два масштабных события: в один день открылись двери магазинов мировых брендов H&M и HalfPrice.

Впервые после начала полномасштабной войны заработал магазин одного из популярнейших мировых брендов H&M. В магазине площадью более 2000 кв.м представлены новые мужские, женские, детские коллекции одежды и аксессуаров, а также товары для дома H&M.

Также в ТРЦ Respublika Park открылся первый флагманский магазин сети HalfPrice, принадлежащий польской компании CCC. Он предлагает широкий выбор брендовой одежды, обуви, аксессуаров, косметики, игрушек и товаров для дома известных брендов по очень привлекательным ценам.

Общая площадь магазина составляет более 1800 квадратных метров.

ТРЦ Respublika Park приглашает на шоппинг! Адрес: Кольцевая дорога, 1, метро Теремки.

Справочно

Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь – 300 000 кв.м. Владелец ТРЦ – австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, основанная в Вене в 2013 году и работающая в сфере недвижимости. В настоящее время акционер Республики Парк успешно представлен на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является значительным участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер ТРЦ Respublika Park.