Два грандіозні відкриття: в ТРЦ Respublika Park в один день відкрилися магазини світових брендів H&M і HalfPrice

У ТРЦ Respublika Park сьогодні, 9 листопада, одразу дві масштабні події: в один день відчинилися двері магазинів світових брендів H&M і HalfPrice.

Вперше після початку повномасштабної війни запрацював магазин одного з найпопулярніших світових брендів H&M. У магазині, площею більше 2000 кв.м, представлені нові чоловічі, жіночі, дитячі колекції одягу та аксесуарів, а також товари для дому H&M.

Також у ТРЦ Respublika Park сьогодні відкрився перший флагманський магазин мережі HalfPrice, що належить польській компанії CCC. Він пропонує широкий вибір брендового одягу, взуття, аксесуарів, косметики, іграшок та товарів для дому відомих брендів за дуже привабливими цінами.

Загальна площа магазину становить понад 1800 квадратних метрів.

ТРЦ Respublika Park запрошує на шопінг! Адреса: Кільцева дорога, 1, метро Теремки.

Довідково

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, який був відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює в сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.