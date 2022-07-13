Воздушная тревога и падение трафика: как война в Украине повлияла на работу торговых центров

После обстрела ТЦ “Амстор” в Кременчуге Полтавской области бизнес, который управляет торгово-развлекательными центрами, ужесточил контроль за соблюдением правил поведения и эвакуации во время воздушной тревоги, чтобы избежать жертв в случае обстрела. Также Верховная Рада Украины намерена узаконить уголовную ответственность за нарушение этих правил. Как вести себя во время воздушной тревоги находясь в ТРЦ, что должны делать сотрудники торговых площадок, а также как воздушная тревога влияет на трафик ТЦ, рассказали участники рынка на RAU-вебинаре.

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Отрасль торговли постепенно возобновляется и сейчас в Украине работают более 70% ТРЦ и ТЦ. При этом 14% ТЦ в Украине остаются закрытыми и 14% сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

В разрезе регионов ситуация везде разная. Так, на западе, в центре и севере страны практически все ТЦ работают. В Киеве остаются закрытыми около 10% ТЦ. При этом на юге страны около 50% торговых площадок не работают, а меньше всего работают торговых площадок на востоке страны - 15%. Несмотря на то, в каком регионе находится торговый центр, бизнесу необходимо обеспечить безопасное пребывание посетителей.

Как должны работать ТЦ в Украине во время воздушной тревоги

Местная власть и ГСЧС коммуницируя с руководством ТЦ и ТРЦ дали рекомендации, как вести себя и что делать с посетителями во время воздушной тревоги. Также сотрудники ГСЧС провели инспекцию в ТЦ по Украине и совместные учения с сотрудниками торговых площадок по организации эвакуации людей во время воздушной тревоги.

В рекомендациях ГСЧС говорится, что при воздушной тревоге в здании ТЦ должна сработать голосовая система оповещения, в которой говорится, что посетители торгового центра должны покинуть здание и направиться к ближайшему укрытию. Это может быть подземный паркинг, метро или бомбоубежище. В это время все магазины в ТЦ должны закрыться, сотрудники магазинов покинуть торговый центр и помочь эвакуироваться посетителям. При этом в ТЦ двери должны работать только на выход, а на вход - закрыты. Также рекомендуется найти ближайшее укрытие в пешей доступности.

Директор по маркетингу DCH Infrastructure & Real Estate Валентина Лобода рассказала, что схема взаимодействия персонала и посетителей в ТЦ "Караван" во время воздушной тревоги идентичная с другими ТЦ по всей Украине. При этом все ТЦ, которые входят в структуру DCH Infrastructure & Real Estate, получили инструкции от ГСЧС, провели учения с арендаторами и посетителями. Также в ТРЦ "Караван" есть постоянная информационная система оповещения о правилах поведения во время воздушной тревоги. А во время самой воздушной тревоги голосовая система оповещения доносит до людей пошаговую инструкцию, как эвакуироваться. По словам Валентины, возле большинства ТЦ есть надежные укрытия, однако в Днепре с этим проблемы, так как близкой доступности к торговому центру нет надлежащего укрытия.

Руководство ТРЦ Dream Town имеет такие же вышеперечисленные инструкции ГСЧС при этом они дополнительно установили систему оповещения на улице возле торгово-развлекательного центра. При воздушной тревоге сотрудникам и посетителям рекомендуют спускаться в метро, которое находится рядом с ТРЦ.

Директор по маркетингу Arricano Real Estate PLC Инна Морозова добавила, что помимо инструктажа ГСЧС в компании разработали еще внутренние правила поведения и эвакуации при воздушной тревоге.

Коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец поделилась опытом компании, как они, согласно рекомендациям ГСЧС, хотели обустроить убежище в подземном паркинге в своих ТЦ и БЦ, либо в подвальном помещении зданий, однако они не соответствуют стандартам, так как не являются надежными при ядерной или химической атаке, поэтому такие укрытия не рекомендуется использовать.

Воздушная тревога снижает трафик

На днях на сайте Верховной Рады была зарегистрирован законопроект № 7546 от 11 июля 2022, который предусматривает наказание бизнеса за игнорирования правил безопасности во время воздушной тревоги. Нарушителям предусмотрен штраф, исправительные работы или тюремный срок. Таким образом власть хочет ужесточить наказание за игнорирование правил безопасности.

Менеджмент ТРЦ считает, что эвакуация людей влияет на работу и трафик посетителей, однако игроки рынка, особенно после трагедии в Кременчуге, придерживаются правил военного времени, рекомендаций местных властей и ГСЧС касательно поведения во время воздушной тревоги.

Директор по маркетингу Arricano Real Estate PLC Инна Морозова добавила, что в ТЦ компании трафик упал только на несколько процентов. Большое падение трафика в течение нескольких дней во всех ТРЦ компании было замечено после трагедии в Кременчуге, но уже к концу недели он восстановился.

"В целом на трафик негативно влияет количество воздушных тревог, если их много за день", - говорит Инна.

Операционный директор инвестиционного фонда Грин Инвест Александр Долгалюк рассказал, что в Чернигове за счет того, что большое количество магазинов долгое время были закрыты у ТЦ были неплохие показатели. Например, в июне некоторые показатели превышали довоенные из-за того, что людям некуда было пойти, стрит-ритейл и фуд-ритейл не работали, поэтому люди ходили в ТЦ. Как правило летом трафик падает из-за отпусков, но сейчас люди практически не уезжают на отдых, поэтому в ТЦ не было ощутимого снижения посещаемости.

В ТРЦ Dream Town за последний месяц зафиксирован прирост посещаемости на более 40% в Dream Yellow и на 44% в Dream Berry. Помимо трафика также показательными является количество товарооборота. Поэтому многие ТРЦ и ТЦ договариваются с арендаторами об оплате за аренду торговой площади исходя из количества товарооборота.

Коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец отметила, что во Львове в ТЦ сейчас большой трафик посетителей и есть спрос со стороны арендаторов. Некоторым арендаторам даже приходится ждать, когда для них появится подходящая площадь.

Директор по маркетингу DCH Infrastructure & Real Estate Валентина Лобода добавила, что в Днепре ситуация с посещением ТЦ немного хуже, чем во Львове, несмотря на то, что в город приехали тысячи переселенцев из других регионов.

"Несмотря на эту ситуацию мы открыли гуманитарный центр на базе ТЦ. Трафик упал на 20%, но выросла конверсия, так как люди начали приходит в ТЦ с определенной целью, а не просто погулять. В Киеве падение трафика составляет 30%. Но мы поняли, что сейчас лучше делать анализ по товарообороту, а не по трафику", - говорит Валентина.

По ее словам в ТЦ в Киеве ситуация хуже, так как позиция ТЦ "Караван" ниже по сравнению с другими торговыми центрами в столице.