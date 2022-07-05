Дефицит водителей, транспорта и топлива: как бизнес справляется с логистическим кризисом и оптимизирует затраты

Дефицит топлива и его высокая цена привели к рекордному повышению тарифов на перевозку. В мае тарифы достигли своего максимума – почти 300% от тарифов довоенного времени. А выстроить надежные цепочки доставки почти невозможно, поскольку очереди на АЗК и ограниченность по объему заправки топливом за один раз не позволяет рассчитать точное время, которое грузовик будет находиться в пути. Как рекордные цены на транспортировку повлияли на разные сферы бизнеса, рассказывает Delo.ua.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие транспортные компании приостановили свою деятельность. Многие водители ушли в ВСУ или ТРО, поэтому по сей день наблюдается дефицит рабочей силы, в результате чего поднимаются ставки заработной платы на рынке транспорта, что также влияет на стоимость перевозок.

Некоторые маршруты для водителей считаются опасными и не имеют обратных рейсов, например, Одесса, Днепр, Запорожье. Поэтому транспортные компании требуют от заказчиков оплаты тарифа, включающий обратный путь (кругорейсы).

Помимо проблем с дефицитом транспорта и водителей на рынок логистики повлиял дефицит топлива. По этой причине торги с клиентом начинаются с 60 грн/км, говорит автоперевозчик Андрей Бренер.

Из-за блокировки портов, отсутствия авиаперевозок и загруженности ж/д транспорта спрос на автотранспорт для экспорта вырос в несколько раз, а цена фрахта - в пять раз.

"Рынок извратился, поэтому используются все ресурсы и транспорт, который может вывезти товар за рубеж. Фермеры сейчас возят зерно в контейнерах, а в флекситанках подсолнечное масло. Семечку везут в биг-бэгах, а наливные грузы едут в тентах путем заливания во флекситанк. Сейчас необязательно иметь цистерну, чтобы возить наливные грузы", - рассказывает директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.

К примеру, стоимость рейса Красноград Харьковской области - Берлин, сейчас стоит 5 тысяч евро, а до войны ставка составляла 950 - 1 тысяча евро. А с учетом оплаты обратного пути 2,5 тыс евро, цена кругорейса достигает 7 тысяч евро.

Помимо высокой цены на фрахт увеличились и сроки доставки экспортных грузов. Например, срок доставки в Казахстан увеличился более чем в 4 раза и теперь занимает 45 дней, по сравнению с 10 днями в довоенное время, а срок перехода границы сейчас увеличился до 10-14 дней. Для сравнения, в довоенное время для перехода границы нужен был 1 день.

Как кризис в логистике повлиял на ряд других отраслей

Производители товаров, продуктов питания и ритейлеры столкнулись с проблемой доставки товаров и сырья из-за топливного кризиса, дефицита машин и водителей.

"Логистика — это основная проблема, которая мешает устойчивому развитию экспортных направлений. Острота этой проблемы заключается в двух аспектах: как в импорте сырья на территорию Украины, для производства продукции, так и в экспорте готовой продукции в восточные и западные страны", - рассказала вице-президент по операционной деятельности корпорации "Биосфера" Ирина Нестеренко.

В “Биосфере” отметили, что ранее компания завозила товары на киевские распределительные склады национальных торговых сетей. В период активных боевых действий вблизи Киева эти склады не работали, поэтому им пришлось развозить товар сразу по магазинам. Когда ситуация улучшилась и появились машины – следующим вызовом стал рост цены на топливо, который привел к тому, что по определенным направлениям в несколько раз увеличилась стоимость фрахта и сроки поставок к клиентам.

В начале марта ритейлерам приходилось самостоятельно искать транспорт, чтобы доставлять продукцию от производителей в распределительные центры и торговые точки от поставщика порой за свой счет, рассказали в "МЕТРО" Украина.

“Когда в мае мы столкнулись с новыми условиями дефицита транспорта из-за ограничения наличия топлива, мы уже были готовы и рекомендовали поставщикам в случае необходимости обращаться к провайдерам транспортных компаний, с помощью которых можно выполнять доставки, а также, по возможности, доставляли груз за свой счет”, - рассказали в “МЕТРО" Украина.

В компании "Добродия фудз" добавили, что также столкнулись с проблемой дорогой логистики и дефицитом топлива.

"Была ситуации, когда к нам выехал поставщик упаковочных материалов и простоял три дня в Черкассах, пока мы не нашли топливо, чтобы дозаправить его", - отметили в компании.

Какие убытки несет бизнес

Удорожание доставки сырья и готовой продукции увеличивает сбытовые затраты на продукцию. Как следствие – прибыльность производителей уменьшается, говорит Ирина Нестеренко. По сравнению с довоенным временем - суммарные затраты на логистику выросли в 2,5 раза в процентом отношении к обороту.

“Не существует единого процента удорожания сырьевой себестоимости продукции из-за роста цен на автоперевозки. Но в среднем можно говорить, что за последнее время такой рост составил от 5 до 10%”, - объясняет Нестеренко.

При этом существуют большие штрафные санкции за несвоевременную доставку товаров в торговые точки или распределительные центры. Это дополнительные убытки для производителей, так как в нынешнее время сложно гарантировать своевременность доставки продукции.

Кроме того, каждая торговая сеть берет так называемые "логистические бонусы" за обработку грузов на своих распределительных складах, и подорожавшую логистику ритейлеры также начали перекладывать на производителей, увеличивая эти "логистические бонусы".

"Поэтому мы сейчас зажаты с двух сторон: с одной стороны – непосредственно растет стоимость доставки, с другой - растет стоимость затрат, которые торговые сети перевыставляют на нас из-за того, что их внутрисетевая логистика тоже дорожает", - подчеркнули в "Биосфера".

На транспортировку сегодня уходит около от 4%, а иногда даже до 10%, от стоимости товара, говорят в "МЕТРО" Украина.

"Учитывая, что продавцы не имеют высокой маржи на продажах товаров, ситуация для бизнеса непростая. Помогает только кооперация с партнерами, поиск возможностей оптимизации и совместных решений, как выжить вместе в это непростое и сложное время”, - отметили в компании.

Ранее, в интервью Delo.ua исполнительным директором сети магазинов VARUS Наталья Азюковская рассказала, что в первые дни полномасштабной войны спрос на социально значимые товары вырос в разы, например, на муку, крупы, консервы. Однако поставщики социально значимых товаров не утруждались их везти, поэтому торговой сети приходилось вывозить продукцию самостоятельно, а на логистику нужно было потратить 4% от стоимости товаров.

Как бизнес оптимизирует затраты на доставку грузов

В "МЕТРО" Украина в связи с проблемами с логистикой было принято решение повысить процент отгрузок монопаллетами, что позволяет оптимизировать доставку груза и складские ресурсы. Также компания сейчас платит не за паллето-место, а за трак.

Еще одно решение - комбинация доставки рыбы (в п/е пакетах 120 мкр с абсорбирующими прокладками) вместе с охлажденной продукцией дает возможность компании своевременно и экономически выгодно возить дорогие категории рыбы. Таким образом, обработка и доставка рыбы не подорожала по сравнению с довоенным периодом.

Также "МЕТРО" Украина имеет дополнительный распределительный центр на западе Украины, что дает возможность экономить на транспорте и держать запасной вариант, где можно выгрузить товар.

Чтобы снизить влияние топливного кризиса "Новая Почта" заключила контракты c крупными топливными компаниями в Украине. Это дает возможность обеспечивать свои авто топливом вовремя. У водителей есть топливные карты, при этом они также, как и все украинцы, стоят в очередях и ищут АЗС с наличием топлива.

Однако, несмотря на дефицит топлива, компания уже в мае вышла на довоенную скорость доставки - между городами-миллионниками и областными центрами за 24 часа, между районными - за 48 часов, а между селами до 3-х дней.

Сотрудничество с топливными компаниями помогло и торговой сети "КОЛО".

"За последние несколько месяцев торговой сети пришлось перенастроить логистические процессы и сфокусироваться на товарах первой необходимости – еда, хлеб, вода, бакалея, колбасные изделия и яйца. В начале топливного кризиса получить топливо в нужных объемах было очень сложно", - отмечает ритейлер.

Однако сейчас компания наладила сотрудничество с топливными партнерами, соответсвенно машины ритейлера всегда заправлены.