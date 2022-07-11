- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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В Раде появился законопроект, предлагающий наказание для бизнеса за игнорирование воздушной тревоги
За нарушение бизнесом законодательства предусмотрен штраф, исправительные работы или тюремный срок.
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Верховная Рада Украины намерена наказывать бизнес за игнорирование воздушной тревоги. Соответсвующий законопроект № 7546 от 11 июля 2022 года появился на сайте ВР.
Так, документом предусмотрено наказание виде штрафа, тюремного срока или исправительных работ за нарушения законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения:
- Штраф от 17 тысяч гривен до 51 тысячи гривен.
- Исправительные работы на срок до 2 лет.
- Ограничение свободы на срок до 3 лет.
В случае повторного нарушения или если оно повлекло гибель людей — наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ТРЦ в Кременчуге решил не закрываться из-за воздушной тревоги незадолго до ракетного удара.