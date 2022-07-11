В Раде появился законопроект, предлагающий наказание для бизнеса за игнорирование воздушной тревоги

За нарушение бизнесом законодательства предусмотрен штраф, исправительные работы или тюремный срок.

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Верховная Рада Украины намерена наказывать бизнес за игнорирование воздушной тревоги. Соответсвующий законопроект № 7546 от 11 июля 2022 года появился на сайте ВР.

Так, документом предусмотрено наказание виде штрафа, тюремного срока или исправительных работ за нарушения законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения:

Штраф от 17 тысяч гривен до 51 тысячи гривен. Исправительные работы на срок до 2 лет. Ограничение свободы на срок до 3 лет.

В случае повторного нарушения или если оно повлекло гибель людей — наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что ТРЦ в Кременчуге решил не закрываться из-за воздушной тревоги незадолго до ракетного удара.