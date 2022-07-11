У Раді з'явився законопроект, який пропонує покарання для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги

За порушення бізнесом законодавства передбачено штраф, виправні роботи чи тюремний термін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Верховна Рада має намір карати бізнес за ігнорування повітряної тривоги. Відповідний законопроект №7546 від 11 липня 2022 року з'явився на сайті ВР.

Так, документом передбачено покарання у вигляді штрафу, тюремного строку або виправних робіт за порушення законодавства у сфері цивільного захисту, скоєних в умовах воєнного стану:

Штраф від 17 тисяч гривень до 51 тисяч гривень. Виправні роботи терміном до 2 років. Обмеження волі терміном до 3 років.

У разі повторного порушення або якщо воно спричинило загибель людей - покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що ТРЦ у Кременчуці вирішив не закриватися через повітряну тривогу незадовго до ракетного удару.