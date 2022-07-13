Повітряна тривога та падіння трафіку: як війна в Україні вплинула на роботу торгових центрів

Після обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області бізнес, який управляє торгово-розважальними центрами, посилив контроль за дотриманням правил поведінки та евакуації під час повітряної тривоги, щоб уникнути жертв у разі обстрілу. Також Верховна Рада має намір узаконити кримінальну відповідальність за порушення цих правил. Як поводитися під час повітряної тривоги, перебуваючи в ТРЦ, що мають робити співробітники торгових майданчиків, а також як повітряна тривога впливає на трафік ТЦ, розповіли учасники ринку на RAU-вебінарі.

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Галузь торгівлі поступово відновлюється і зараз в Україні працює понад 70% ТРЦ та ТЦ. При цьому 14% ТЦ в Україні залишаються закритими і 14% наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У розрізі регіонів ситуація скрізь різна. Так, на заході, у центрі та півночі країни практично всі ТЦ працюють. У Києві залишаються закритими близько 10% ТЦ. На півдні країни близько 50% торгових майданчиків не працюють, а найменше працюють торгових майданчиків на сході країни - 15%. Незважаючи на те, в якому регіоні знаходиться торговий центр, бізнесу необхідно забезпечити безпечне перебування відвідувачів.

Як повинні працювати ТЦ в Україні під час повітряної тривоги

Місцева влада та ДСНС, комунікуючи з керівництвом ТЦ та ТРЦ, надала рекомендації, як поводитись і що робити з відвідувачами під час повітряної тривоги. Також співробітники ДСНС провели інспекцію в ТЦ в Україні та спільні навчання із співробітниками торгових майданчиків з організації евакуації людей під час повітряної тривоги.

У рекомендаціях ДСНС йдеться, що при повітряній тривозі в будівлі ТЦ повинна спрацювати голосова система оповіщення, в якій йдеться про те, що відвідувачі торговельного центру мають покинути будівлю і попрямувати до найближчого укриття. Це може бути підземний паркінг, метро чи бомбосховища. У цей час усі магазини в ТЦ повинні зачинитися, співробітники магазинів залишити торговий центр та допомогти евакуюватися відвідувачам. При цьому в ТЦ двері повинні працювати лише на вихід, а на вхід – зачинені. Також рекомендується при повітряній тривозі якомога швидше знайти найближче укриття в пішій доступності.

Директор з маркетингу DCH Infrastructure & Real Estate Валентина Лобода розповіла, що схема взаємодії персоналу та відвідувачів у ТЦ "Караван" під час повітряної тривоги ідентична з іншими ТЦ по всій Україні. При цьому всі ТЦ, які входять до структури DCH Infrastructure & Real Estate, отримали інструкції від ДСНС, провели навчання з орендарями та відвідувачами. Також у ТРЦ "Караван" є постійна інформаційна система оповіщення про правила поведінки під час повітряної тривоги. А під час повітряної тривоги голосова система оповіщення доносить до людей покрокову інструкцію, як евакуюватися. За словами Валентини, біля більшості ТЦ є надійні укриття, однак у Дніпрі з цим проблеми, оскільки близька доступність до торгового центру не має належного укриття.

Керівництво ТРЦ Dream Town має такі ж перелічені вище інструкції ДСНС при цьому вони додатково встановили систему оповіщення на вулиці біля торгово-розважального центру. При повітряній тривозі співробітникам та відвідувачам рекомендують спускатися у метро, яке знаходиться поряд із ТРЦ.

Директор з маркетингу Arricano Real Estate PLC Інна Морозова додала, що окрім інструктажу ДСНС у компанії розробили ще внутрішні правила поведінки та евакуації при повітряній тривозі.

Комерційний директор Dragon Capital Property Management Наталія Кравець поділилася досвідом компанії, як вони, згідно з рекомендаціями ДСНС, хотіли облаштувати укриття у підземному паркінгу у своїх ТЦ та БЦ, або у підвальному приміщенні будівель, проте вони не відповідають стандартам, оскільки не є надійними при ядерній або хімічній атаках, тому такі укриття не рекомендується використовувати.

Як повітряні тривоги впливають на трафік

Днями на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект №7546 від 11 липня 2022 року, який передбачає покарання бізнесу за ігнорування правил безпеки під час повітряної тривоги. Порушникам передбачено штраф, виправні роботи чи тюремний строк. Таким чином, влада хоче посилити покарання за ігнорування правил безпеки.

Менеджмент ТРЦ вважає, що евакуація людей впливає на роботу та трафік відвідувачів, проте гравці ринку, особливо після трагедії у Кременчуці, дотримуються правил воєнного часу, рекомендацій місцевої влади та ДСНС щодо поведінки під час повітряної тривоги.

Директор з маркетингу Arricano Real Estate PLC Інна Морозова додала, що в ТЦ компанії трафік впав лише на кілька відсотків. Велике падіння трафіку протягом кількох днів у всіх ТРЦ компанії було відмічено після трагедії у Кременчуці, але вже до кінця тижня він відновився.

"Загалом на трафік негативно впливає кількість повітряних тривог, якщо їх багато за день", - каже Інна.

Операційний директор інвестиційного фонду Грін Інвест Олександр Долгалюк розповів, що у Чернігові за рахунок того, що велика кількість магазинів довгий час була закрита у ТЦ були непогані показники. Наприклад, у червні деякі показники перевищували довоєнні через те, що людям не було куди піти, стріт-рітейл і фуд-рітейл не працювали, тому люди ходили до ТЦ. Як правило, влітку трафік падає через відпустки, але зараз люди практично не їдуть на відпочинок, тому в ТЦ не було відчутного зниження відвідуваності.

У ТРЦ Dream Town за останній місяць зафіксовано приріст відвідуваності на понад 40% у Dream Yellow та на 44% у Dream Berry. Крім трафіку також показовою є кількість товарообігу. Тому багато ТРЦ і ТЦ домовляються з орендарями про оплату за оренду торгової площі, виходячи з кількості товарообігу.

Комерційний директор Dragon Capital Property Management Наталія Кравець зазначила, що у Львові в ТЦ зараз є великий трафік відвідувачів і є попит з боку орендарів. Деяким орендарям навіть доводиться чекати, коли їм з'явиться відповідна площа.

Директор з маркетингу DCH Infrastructure & Real Estate Валентина Лобода додала, що у Дніпрі ситуація із відвідуванням ТЦ трохи гірша, ніж у Львові, незважаючи на те, що до міста приїхали тисячі переселенців з інших регіонів.

"Незважаючи на цю ситуацію, ми відкрили гуманітарний центр на базі ТЦ. Трафік впав на 20%, але зросла конверсія, тому що люди почали приходити в ТЦ з певною метою, а не просто погуляти. У Києві падіння трафіку становить 30%. Але ми зрозуміли, що зараз краще робити аналіз щодо товарообігу, а не щодо трафіку", - каже Валентина.

За її словами, у ТЦ у Києві ситуація гірша, оскільки позиція ТЦ "Караван" нижча порівняно з іншими торговими центрами у столиці.