Приватизация ТРЦ Ocean Plaza. В Фонде госимущества назвали стартовую цену актива на аукционе

Столичный ТРЦ Ocean Plaza выставят на аукцион по стартовой цене в 1,3 млрд. грн. Об этом заявил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Федоришин в интервью Forbes.

Он отметил, что эта цена равна балансовой стоимости государственной доли в ТРЦ, которая составляет 66,65%.

Назначить дату аукциона Фонд сможет после того, как правительство включит государственную долю в ТРЦ в большую приватизацию и согласует условия продажи, которые определит аукционная комиссия.

По словам Федоришина, в ФГИУ надеются выйти на дату проведения аукциона в конце текущего года или в начале 2024-го.

Как пишет Forbes, среди заинтересованных покупателей актива – бизнес-партнеры Андрей Иванов и Василий Хмельницкий. В сентябре Иванов приобрел у Хмельницкого 33,35% акций Ocean Plaza.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.