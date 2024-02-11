У Києві найближчим часом може з'явитися ще 50 нових ТРЦ

У Києві загострюється конкуренція між ТРЦ у зв'язку з появою на ринку низки нових об'єктів, площа яких перевищує 250 тисяч кв. м.

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У найближчі роки у Києві може з'явитись 50 нових торговельно-розважальних центрів. Зокрема, до діючих ТРЦ, площею 2,5 млн кв.м, у 2024-25 планують ввести в експлуатацію низку об'єктів із сукупною орендованою площею понад 250 000 кв.м.

У списку найкрупніших обєктів об'єктів: White Lines (28 000 кв. м), New Ray (34 500 кв. м), April Mall (36 500 кв. м), BalticSky (20 000 кв. м), Ocean Mall (GLA = 110 000 кв.м), Lukiyanivka (47 052 кв. м) та інші ТРЦ.

Про це розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".

"Лише в Києві - близько 50 анонсованих проєктів, які можуть з'явитися у найближчій перспективі. Багато з них на високій стадії готовності: майже готовий Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, "Дитячий світ". Є й проєкти, реалізацію яких призупинено. Крім того, у складі майже кожного житлового комплексу анонсовано доволі великі комерційні приміщення площею 5-15 тис. кв. м", - наголосив Олійник.

Аналітик вважає, що поява нових торгових площ посилить конкуренцію за покупця, особливо за умов зниження відвідуваності ТРЦ. За даними UTG, з урахуванням поточного рівня доходів населення платоспроможний попит здатний забезпечити успішне функціонування для 2 313 033 кв. м торгових площ, тоді як на січень 2024-го вже працює 2 457 010 кв. м у діючих об'єктах.

Запуск в експлуатацію задекларованих проектів наблизить профіцит торгових площ та поступовий перерозподіл споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди у бік зниження. За існуючого рівня доходів і витрат населення рівень вакантності може досягнути 17% до кінця 2024 року.

Зважаючи на це, девелопери вже розпочали комплексну модернізацію діючих ТРЦ ("Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, «Магелан», «Глобус», «Мармелад», Dream Town, Silver Breeze, InSilver), а чимало власників запланували масштабні зміни у найближчій перспективі.

Які ТРЦ з'являться у регіонах України

На регіональному рівні девелоперська активність поступово зміщується на "тихий" захід країни, проте у великих містах центральних, східних і південних областей також анонсують великі проєкти.

Зокрема, у Одесі анонсовано приблизно 20% нових торговельних площ, у Дніпрі будується кілька великих проєктів і близько 10 невеликих ТРЦ площею до 4 тис. кв. м. У Хмельницькому на 2024 рік заявлено відкриття ТРЦ "ТЕМП" (14,6 тис. кв. м), БФК Sport City (50 тис. кв. м), 2-3 черги ТРЦ Urban Street (18 тис. кв. м).

В Ужгороді заявлені до відкриття ТРЦ "Україна" (11,7 тис. кв. м), Korona (7,8 тис. кв. м), а також торговельний центр на вул. Гагаріна (2 тис. кв. м).

Більше даних - про орендні ставки, відвідуваність ТРЦ, а також з чим пов'язана запланована модернізація діючих об'єктів, у огляді Delo.ua Трансформація ТРЦ: торговельна нерухомість в Україні переходить на режим "виживання".