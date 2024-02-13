Орендні ставки в українських ТРЦ впали до мінімуму

Магазини все частіше платять оренду в ТРЦ у відсотках від виторгу, уникаючи фіксованих ставок.

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Фіксовані орендні ставки в українських ТРЦ досягли мінімумальних показників і все ще суттєво відрізняються від довоєнних.

Водночас через зменшення відвідуваності торговельних центрів більшість орендарів відмовляються від фіксованих цін і переходять на відсоток від товарообігу, страхуючись від ризиків. У 2023 році середньодобова відвідуваність у ТРЦ України склала 367 осіб на тис. кв. м GLA (торговельної площі).

Про це розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".

"У січні 2024 року, майже всі орендарі відмовляються від сплати фіксованих платежів. Вони намагаються максимально перевести всі платежі на відрахування від відсотка від товарообігу, максимально перекласти ризики на девелопера. Якщо девелопер здатний запустити якісний торговельний центр, забезпечити хорошу відвідуваність, то отримуватиме від орендаря непогані платежі", - пояснив Костянтин Олійник.

Інфографіка: UTG

Максимальні орендні ставки для всіх категорій орендарів ТРЦ значно нижчі, ніж у довоєнний період, у деяких випадках різниця становить понад 100%.

Так, для кіосків до 10 кв. м максимальні ставки становлять $250 за місяць проти $420 у лютому 2022 року. Для продуктових супермаркетів - $12 за кв. метр проти $30, для ресторанів і кафе - $15 за кв. метр на місяць проти $35.

Для кінотеатрів - $4 за кв. метр за місяць проти $12, для магазинів одягу - $18-30 за кв. метр на місяць проти $37-68. Для магазинів електроніки - $8 за кв. метр на місяць проти $18.

Протягом 2024 року орендні ставки не будуть зростати з огляду на високу конкурентністьза покупця, і не будуть зменшуватись, прогнозує аналітик.

На ставки оренди комерційної нерухомості у 2024 році впливатимуть локація і ефективність управління - наближеність міста до лінії бойових дій, активність девелопменту у регіоні та на скільки сучасний формат на управління ТРЦ.

Більше про те, як змінюється формат торговельних центрів, читайте в огляді Delo.ua "Трансформація ТРЦ: торговельна нерухомість в Україні переходить на режим "виживання".