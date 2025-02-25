Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,70

+0,11

EUR

43,64

+0,14

Наличный курс:

USD

41,77

41,70

EUR

44,00

43,85

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей

Торгово-развлекательных центров в Киеве стало слишком много.
Киевлянам уже многовато ТРЦ. Фото: Shutterstock

Насыщение столичного рынка торговыми площадями пересекло допустимый порог соотношение ТРЦ на количество платежеспособного населения.

Киев и область остается центром ритейла в Украине из-за большого количества ТРЦ – общей площадью 2 600 тыс. кв. метров, из-за наличия крупнейших ритейлеров в Украине, самым высоким средним уровнем зарплаты (26 500 грн), и численности населения.

Как сообщили в комментарии Delo.ua в NAI Ukraine, Киевская область занимает примерно 18% всего объема розничной торговли в Украине. В последние годы здесь демонстрируются рекордные показатели объема.

Согласно расчетам экспертов UTG, оборот торговой сети города Киева в 2025 году составит $458,6 млн. Нынешний уровень доходов и платежеспособный спрос способны обеспечить успешное функционирование только для 2 313 033 кв. метров торговых площадей, тогда как на январь 2025 года уже функционируют 2 457 010 кв. метре

Фото 2 — В Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей
В Киеве вырастают торговые площади на фоне сдержанного спроса. Инфографика: UTG

По мнению аналитиков, с выходом на рынок новых объектов значительно усилится конкуренция между ТРЦ.

Согласно анонсам, на 2025 – 2027 годы в столице запланировано открытие торгово-развлекательных центров более чем на 250 00 кв. метров. В частности это:

  • ТРЦ White Lines – 28 000 кв. метров,
  • BalticSky – 20 000 кв. метров,
  • Ocean Mall – 110 000 кв. метров,
  • Lukiyanivka — 47 052 кв.
  • New Ray – 34 500 кв. метров,
  • April Mall – 36 500 кв. метров.

Как прогнозируют аналитики, запуск в эксплуатацию задекларированных проектов увеличит профицит торговых площадей и повлечет за собой дальнейшее перераспределение потребительских потоков между объектами, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в сторону снижения.

При существующем уровне доходов и расходов населения уровень вакантности может достигнуть 17% уже в 2025 году.

Также владельцы торговой недвижимости будут вынуждены все больше обращать внимание на модернизацию, редевелопмент и реконцепцию своих объектов, отметили в UTG.

В частности, девелоперы уже начали комплексную модернизацию таких торговых центров как "Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополис", "Квадрат Лукьяновка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Bree.

Кроме того, ряд владельцев запланировали масштабные изменения в своих ТРЦ в ближайшей перспективе.

Ранее Delo.ua писало о том, что в 2025 году ожидается возвращение IKEA в Украину.

Автор:
Леся Соловчук