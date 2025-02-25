В Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей

Насыщение столичного рынка торговыми площадями пересекло допустимый порог соотношение ТРЦ на количество платежеспособного населения.

Киев и область остается центром ритейла в Украине из-за большого количества ТРЦ – общей площадью 2 600 тыс. кв. метров, из-за наличия крупнейших ритейлеров в Украине, самым высоким средним уровнем зарплаты (26 500 грн), и численности населения.

Как сообщили в комментарии Delo.ua в NAI Ukraine, Киевская область занимает примерно 18% всего объема розничной торговли в Украине. В последние годы здесь демонстрируются рекордные показатели объема.

Согласно расчетам экспертов UTG, оборот торговой сети города Киева в 2025 году составит $458,6 млн. Нынешний уровень доходов и платежеспособный спрос способны обеспечить успешное функционирование только для 2 313 033 кв. метров торговых площадей, тогда как на январь 2025 года уже функционируют 2 457 010 кв. метре

В Киеве вырастают торговые площади на фоне сдержанного спроса. Инфографика: UTG

По мнению аналитиков, с выходом на рынок новых объектов значительно усилится конкуренция между ТРЦ.

Согласно анонсам, на 2025 – 2027 годы в столице запланировано открытие торгово-развлекательных центров более чем на 250 00 кв. метров. В частности это:

ТРЦ White Lines – 28 000 кв. метров,

BalticSky – 20 000 кв. метров,

Ocean Mall – 110 000 кв. метров,

Lukiyanivka — 47 052 кв.

New Ray – 34 500 кв. метров,

April Mall – 36 500 кв. метров.

Как прогнозируют аналитики, запуск в эксплуатацию задекларированных проектов увеличит профицит торговых площадей и повлечет за собой дальнейшее перераспределение потребительских потоков между объектами, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в сторону снижения.

При существующем уровне доходов и расходов населения уровень вакантности может достигнуть 17% уже в 2025 году.

Также владельцы торговой недвижимости будут вынуждены все больше обращать внимание на модернизацию, редевелопмент и реконцепцию своих объектов, отметили в UTG.

В частности, девелоперы уже начали комплексную модернизацию таких торговых центров как "Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополис", "Квадрат Лукьяновка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Bree.

Кроме того, ряд владельцев запланировали масштабные изменения в своих ТРЦ в ближайшей перспективе.

Ранее Delo.ua писало о том, что в 2025 году ожидается возвращение IKEA в Украину.