У Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ

Насичення столичного ринку торговими площами перетнуло допустимий поріг співвідношення ТРЦ на кількість платоспромоного населення.

Київ та область залишається центром ритейлу в Україні через велику кількість ТРЦ - загальною площею 2 600 тис. кв. метрів, через наявність найбільших ритейлерів в Україні, найвищим середнім рівнем зарплати (26 500 грн), та кількості населення.

Як повідомили в коментарі Delo.ua в NAI Ukraine, Київська область займає приблизно 18% від всього обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Останні роки тут демонструються рекордні показники обсягу.

Згідно з розрахунками експертів UTG, оборот торгової мережі міста Києва у 2025 році складе $458,6 млн. Нинішній рівень доходів населення і платоспроможний попит здатні забезпечити успішне функціонування лише для 2 313 033 кв. метрів торгових площ, тоді як на січень 2025 вже функціонують 2 457 010 кв. метрі

У Києві зростають торговельні площа на тлі стриманого попиту. Інфографіка: UTG

На переконання аналітиків, з виходом на ринок нових об'єктів значно посилиться конкуренція між ТРЦ.

Згідно з анонсами, на 2025 – 2027 роки у столиці заплановано відкриття торговельно-розважальних центрів на понад 250 00 кв. метрів. Зокрема це:

ТРЦ White Lines - 28 000 кв. метрів,

BalticSky - 20 000 кв. метрів,

Ocean Mall - 110 000 кв. метрів,

Lukiyanivka - 47 052 кв.метрів,

New Ray - 34 500 кв. метрів,

April Mall - 36 500 кв. метрів.

Як прогнозують аналітики, запуск в експлуатацію задекларованих проектів збільшить профіцит торгових площ та спричинить подальший перерозподіл споживчих потоків між об’єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди у бік зниження.

За існуючого рівня доходів і витрат населення рівень вакантності може досягнути 17% вже у 2025 році.

Також власники торгової нерухомості будуть вимушені все більше звертати увагу на модернізацію, редевелопмент та реконцепцію своїх об’єктів, наголосили в UTG.

Зокрема девелопери вже розпочали комплексну модернізацію таких торговельних центрів як "Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук’янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магелан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver.

Окрім того, ціла низка власників запланували масштабні зміни в своїх ТРЦ у найближчій перспективі.

Раніше Delo.ua писало про те, що у 2025 році очікується повернення IKEA в Україну.