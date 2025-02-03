Оборот роздрібної торгівлі зріс на 18%, проте третина виторгу - в тіні

Ритейл продовжує нарощувати обороти, ставши однією з найуспішніших галузей в Україні, яка показує позитивну динаміку.

Попри війну у 2024 році оборот роздрібної торгівлі України очікується в розмірі 2,184 трлн. грн. Це на +17,7% більше, ніж у 2023 році (1,822 трлн. грн). Оборот зростає також і в доларовому еквіваленті (+3,1%), свідчать дані аналітики UTG.

Водночас, попри позитивну динаміку, на ринку спостерігається продовження негативного впливу попередніх років.

Інфографіка: UTG

За словами експертів UTG, на зростання абсолютних значень роздрібного товарообороту вплинули зростання рівня інфляції (12%) та обмінного курсу української гривні до долару США (приблизно 41,75 грн за $1).

У 2023 році обсяг продажів в ритейлі наблизився до довоєнних показників, повністю відновившись після падіння у 2022 році. На переконання аналітиків, це значить, що ринок ритейлу адаптувався до воєнних умов і став однією з найуспішніших галузей України.

Позитивна динаміка торгівлі і негативні фактори

Окрім того, є ще три негативні чинники, які впливають на результати річного виторгу.

По-перше, це обмежені резерви зростання РТО: масовий відтік населення за кордон, зменшення кількості дітей (незатребуваність дитячих розваг, освіти, товарів та іграшок), закриття багатьох магазинів luxury-сегменту, падіння попиту на дозвілля та відпочинок для дорослих через комендантську годину (не купують вечірній одяг), стримана робота операторів розваг -кінотеатрів, ДРЦ, боулінгів, спорту та закладів харчування.

По-друге, впливає також оптимізація доходів та кількості магазинів.

"Це спонукає ритейлерів зосереджуватись виключно на прибуткових об’єктах і закриттю збиткових точок продажу та скороченню витрат на: рекламу, маркетинг, тотальну економію комунальних платежів, опалення, кондиціювання, електроенергії, води", - наголошують аналітики.

Також продавці стискаються з логістичними проблемами, недостатністю товарної продукції, подорожчанням сировини та дефіцитом персоналу.

По-третє, майже вичерпані резерви ажіотажного попиту населення 2022/2023 років: систем життєзабезпечення задля протидії наслідкам війни (сонячні панелі, зарядні станції, генератори, автономний інтернет, ліхтарики, буржуйки, радіатори, акумулятори), затоварювання запасів продовольства, ліків, засобів гігієни.

Інфографіка: NAI Україна

Чому торгівля переходить в тінь

За оцінкою аналітиків NAI Україна, у 2024 році почала рости частка тіньового ритейлу, в основному через збільшення податкового навантаження на бізнес. До війни за оцінками економістів частка тіньового рітейлу становила приблизно 30%.

Товарообіг продовжить переходити в тінь і в 2025 році. Після зростання податків це частка зросте до 45%.

Інфографіка: NAI Україна

Київ та область залишається центром рітейлу в Україні через велику кількість ТРЦ (загальною площею 2 600 тис. кв. метрів), наявність всіх найбільших рітейлерів в Україні, найвищим середнім рівнем зарплати (26 500 грн), та кількості населення. Київська область займає приблизно 18% від всього обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Останні роки тут демонструються рекордні показники обсягу.

Основними генераторами офіційного товарообігу залишаються великі ритейл мережі. У Києві вже збудовано 72 ТРЦ загальною торговою площею 2,6 млн кв. метрів. Для порівняння: у Львові, наприклад, професійних торговельних площ в рази менше.