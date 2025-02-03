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Оборот роздрібної торгівлі зріс на 18%, проте третина виторгу - в тіні
Ритейл продовжує нарощувати обороти, ставши однією з найуспішніших галузей в Україні, яка показує позитивну динаміку.
Попри війну у 2024 році оборот роздрібної торгівлі України очікується в розмірі 2,184 трлн. грн. Це на +17,7% більше, ніж у 2023 році (1,822 трлн. грн). Оборот зростає також і в доларовому еквіваленті (+3,1%), свідчать дані аналітики UTG.
Водночас, попри позитивну динаміку, на ринку спостерігається продовження негативного впливу попередніх років.
За словами експертів UTG, на зростання абсолютних значень роздрібного товарообороту вплинули зростання рівня інфляції (12%) та обмінного курсу української гривні до долару США (приблизно 41,75 грн за $1).
У 2023 році обсяг продажів в ритейлі наблизився до довоєнних показників, повністю відновившись після падіння у 2022 році. На переконання аналітиків, це значить, що ринок ритейлу адаптувався до воєнних умов і став однією з найуспішніших галузей України.
Позитивна динаміка торгівлі і негативні фактори
Окрім того, є ще три негативні чинники, які впливають на результати річного виторгу.
По-перше, це обмежені резерви зростання РТО: масовий відтік населення за кордон, зменшення кількості дітей (незатребуваність дитячих розваг, освіти, товарів та іграшок), закриття багатьох магазинів luxury-сегменту, падіння попиту на дозвілля та відпочинок для дорослих через комендантську годину (не купують вечірній одяг), стримана робота операторів розваг -кінотеатрів, ДРЦ, боулінгів, спорту та закладів харчування.
По-друге, впливає також оптимізація доходів та кількості магазинів.
"Це спонукає ритейлерів зосереджуватись виключно на прибуткових об’єктах і закриттю збиткових точок продажу та скороченню витрат на: рекламу, маркетинг, тотальну економію комунальних платежів, опалення, кондиціювання, електроенергії, води", - наголошують аналітики.
Також продавці стискаються з логістичними проблемами, недостатністю товарної продукції, подорожчанням сировини та дефіцитом персоналу.
По-третє, майже вичерпані резерви ажіотажного попиту населення 2022/2023 років: систем життєзабезпечення задля протидії наслідкам війни (сонячні панелі, зарядні станції, генератори, автономний інтернет, ліхтарики, буржуйки, радіатори, акумулятори), затоварювання запасів продовольства, ліків, засобів гігієни.
Чому торгівля переходить в тінь
За оцінкою аналітиків NAI Україна, у 2024 році почала рости частка тіньового ритейлу, в основному через збільшення податкового навантаження на бізнес. До війни за оцінками економістів частка тіньового рітейлу становила приблизно 30%.
Товарообіг продовжить переходити в тінь і в 2025 році. Після зростання податків це частка зросте до 45%.
Київ та область залишається центром рітейлу в Україні через велику кількість ТРЦ (загальною площею 2 600 тис. кв. метрів), наявність всіх найбільших рітейлерів в Україні, найвищим середнім рівнем зарплати (26 500 грн), та кількості населення. Київська область займає приблизно 18% від всього обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Останні роки тут демонструються рекордні показники обсягу.
Основними генераторами офіційного товарообігу залишаються великі ритейл мережі. У Києві вже збудовано 72 ТРЦ загальною торговою площею 2,6 млн кв. метрів. Для порівняння: у Львові, наприклад, професійних торговельних площ в рази менше.