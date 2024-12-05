Українські торгові центри відновлюють товарообіг і відвідуваність

Після значних викликів, зумовлених воєнними діями, українські торгові центри демонструють позитивну динаміку зростання товарообігу та відвідуваності.

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Про це повідомили учасники RAU Summit-2024, пише "Інтерфакс-Україна"

Досвід різних регіонів

Budhouse Group:

ТРЦ Nikolsky у Харкові поступово відновлює роботу, попри масовані обстріли на початку року. Товарообіг зріс у порівнянні з 2023 роком, але досі відстає від показників 2021 року (мінус 40-50% на фудхолі).

у Харкові поступово відновлює роботу, попри масовані обстріли на початку року. Товарообіг зріс у порівнянні з 2023 роком, але досі відстає від показників 2021 року (мінус 40-50% на фудхолі). У Черкасах ТРЦ Lubava вже перевищив довоєнні показники товарообігу на 50%, хоча фудхол ще не досяг доковідних результатів.

вже перевищив довоєнні показники товарообігу на 50%, хоча фудхол ще не досяг доковідних результатів. Найвищі показники демонструє ТРЦ Forum у Львові — товарообіг перевищив 2021 рік на 80%.

Dragon Capital PM. У київських ТРЦ компанії (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin) і львівському Victoria Gardens зафіксовано збільшення відвідуваності вище рівня доковідного періоду. У торгових центрах проведено ротацію орендарів, що збільшило товарообіг на змінених площах удвічі. Половина нових орендарів представляє українські бренди.

"Але ми за останні 12 місяців зробили багато якісних ротацій... І нещодавно з колегами підрахували, товарообіг на тих площах, де ми змінили орендарів, збільшився вдвічі і більше разів. Також щомісяця у нас є позитивна динаміка товарообігу по всьому ТРЦ", - сказала комерційна директорка Dragon Capital PM Наталія Кравець, наголосивши, що половина нових орендарів представляє українські бренди.

БФК Gulliver (Київ). За останні 12 місяців товарообіг зріс на 16%, кількість чеків — на 5%.

Alef Estate (Дніпро). Відвідуваність у ТЦ компанії повернулася до рівня 2021 року. Робочі години скоригували через комендантську годину, основний потік покупців змістився на вихідні.

ТРЦ ПортСity (Луцьк). Товарообіг зріс на 40% у порівнянні з минулим роком. Відвідуваність становить 540 осіб на 1 тис. кв. м, що вище середнього рівня по Західній Україні (390 осіб).

Зазначено, що українські торгові центри швидко адаптуються до умов війни, демонструючи здатність до відновлення завдяки підтримці споживачів, які збільшують активність у багатьох регіонах.

Проте, за 10 місяців 2024 року в Україні відкрились лише три із 13 запланованих до запуску торговельно-розважальних центрів. Запуск більшості проєктів девелопери змушені були перенести з об’єктивних причин.