Деякі "Епіцентри" залишились без чоловіків через мобілізацію – Герега

Внаслідок мобілізації до ЗСУ було призвано понад 4 тисячі працівників "Епіцентру". Деякі торгові центри "Епіцентр" залишились без чоловіків у штаті.

Про це повідомила співвласниця групи компаній "Епіцентр" Галина Герега, передає NV.

Вона зауважила, що 2024 рік виявився найважчим для компанії за всі роки її існування.

"У 2022-му було важко, тому що почалася війна і всі перебували в шоковому стані. Проте ми зібралися, почали працювати і більш-менш стабільно пройшли 2023 рік. Але 2024-й виявився найважчим для компанії за всі роки її існування", - йдеться в її повідомленні.

Співвласниця "Епіцентру" повідомила, що загалом в армії служить понад 4 тисячі працівників компанії. Є торгові центри, в яких не залишилося жодного чоловіка, тому їхні функції перейшли до жінок. Жінок навчили водити вантажні автомобілі та різну техніку, однак персоналу все ще не вистачає.

На відновлення втрачених торгових центрів не вистачає ресурсів

Внаслідок бойових дій було втрачено вже 10 торгових центрів – майже 200 тисяч квадратних метрів торговельних площ. За словами співвласниці "Епіцентру", в компанію постійно пишуть мешканці Бучі, Чернігова та навколишніх населених пунктів із проханням відновити роботу.

"Однак на швидке відновлення знищених торговельних об'єктів не вистачає кредитних ресурсів", - пояснила вона.

Також Герега зауважила, що брак доступного кредитування — одна з ключових проблем, що зупиняють розвиток українського підприємництва. За її словами, для будь-якого бізнесу найціннішим капіталом є люди.

Брак персоналу є сьогодні найбільшим викликом, адже багато людей виїхало з країни, значна частина вступила до лав Збройних Сил. А серед співробітників компанії, які пішли захищати Україну, вже є непоправні втрати.

З початку війни об’єкти мережі "Епіцентр" неодноразово були атаковані загарбниками

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

25 травня 2024 року окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Серед людей, які перебували в гіпермаркеті в момент удару, багато загиблих, поранених та зниклих безвісти. Згодом компанія оголосила про виплату родинам всіх загиблих в результаті цього удару по 1 млн грн.

В ніч на 6 червня 2024 року російська армія поцілила по недіючому будівельному гіпермаркету "Епіцентр", який було закрито після попереднього обстрілу у травні 2023 року. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).