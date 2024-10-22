Некоторые "Эпицентры" остались без мужчин из-за мобилизации – Герега

В результате мобилизации в ВСУ было призвано более 4 тысяч работников "Эпицентра". Некоторые торговые центры "Эпицентра" остались без мужчин в штате.

Об этом сообщила совладелица группы компаний "Эпицентр" Галина Герега, передает NV.

Она отметила, что 2024 год оказался самым трудным для компании за все годы ее существования.

"В 2022-м было тяжело, потому что началась война и все находились в шоковом состоянии. Однако мы собрались, начали работать и более-менее стабильно прошли 2023 год. Но 2024-й оказался самым трудным для компании за все годы ее существования", — говорится в ее сообщении.

Совладелица "Эпицентра" сообщила, что всего в армии служит более 4 тысяч работников компании. Есть торговые центры, в которых не осталось ни одного мужчины, поэтому их функции перешли к женщинам. Женщин научили водить грузовики и разную технику, однако персонала все еще не хватает.

На восстановление утраченных торговых центров не хватает ресурсов

В результате боевых действий было потеряно уже 10 торговых центров – почти 200 тысяч квадратных метров торговых площадей. По словам совладелицы "Эпицентра", в компанию постоянно пишут жители Бучи, Чернигова и окрестных населенных пунктов с просьбой возобновить работу.

"Однако на скорейшее восстановление уничтоженных торговых объектов не хватает кредитных ресурсов", — пояснила она.

Также Герега отметила, что нехватка доступного кредитования – одна из ключевых проблем, останавливающих развитие украинского предпринимательства. По ее словам, для любого бизнеса наиболее ценным капиталом являются люди.

Нехватка персонала является сегодня самым большим вызовом, ведь многие выехали из страны, значительная часть вступила в ряды Вооруженных Сил. А среди сотрудников компании, которые пошли защищать Украину, уже есть невосполнимые потери.

С начала войны объекты сети "Эпицентр" неоднократно были атакованы захватчиками

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта 2024 года в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

25 мая 2024 года оккупанты ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Среди людей, находившихся в гипермаркете в момент удара, много погибших, раненых и пропавших без вести. Впоследствии компания объявила о выплате семьям всех погибших в результате этого удара по 1 млн грн.

В ночь на 6 июня 2024 года российская армия попала по недействующему строительному гипермаркету "Эпицентр", который был закрыт после предыдущего обстрела в мае 2023 года. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).