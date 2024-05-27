"Эпицентр" выплатит по 1 миллиону гривен семьям погибших в Харькове

Семьи всех погибших при ударе российских окупантов по торговому центру сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Харькове в субботу получат по 1 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, все расходы по похоронам компания возьмет на себя. Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, "Эпицентр" будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц до достижения 18 лет.

"Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы расходы на лечение и реабилитацию", - отметили в "Эпицентре".

В компании выразили слова благодарности сотрудникам, которые, несмотря на угрозу своей жизни, помогали вывести людей из охваченного пламенем здания, спасателям, пожарным и стражам порядка, боровшимся за каждую жизнь.

По данным "Эпицентра", во время вражеского удара по торговому центру погибли по меньшей мере два сотрудника компании, еще восемь считались пропавшими без вести. Также неизвестна судьба четырех промоутеров, работавших в торговом зале.

Армия РФ ударила по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове

В субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове.

На месте попадания возник пожар на площади в 15 000 квадратных метров.

В ГСЧС отметили, что тушение осложнялось наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и из-за возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем, постоянно существовала угроза повторных вражеских обстрелов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей.

По последним данным, общее число погибших от удара по гипермаркету достигло 18, раненых - 48, без вести пропавшими остаются пятеро.

С начала войны объекты сети "Эпицентр" неоднократно были атакованы захватчиками

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).