Армия РФ со второй попытки уничтожила ТЦ "Эпицентр" в Херсоне (ФОТО)

В ночь на 6 июня 2024 года российская армия попала по недействующему строительному гипермаркету "Эпицентр", который был закрыт после предыдущего обстрела в мае 2023 года. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Этой ночью армия РФ непрестанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Видео: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook

Отмечают, что для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства. До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.

Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области / Facebook

Отметим, в Херсоне раньше было два гипермаркета "Эпицентр".

Один из них, находившийся на Бериславском шоссе, полностью сгорел в результате обстрела в начале февраля 2023 года. Второй гипермаркет был закрыт в мае 2023 года после того, как в результате вражеской атаки там погибли три работника.

Напомним, в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". По последним данным, в результате удара погибли 19 человек, еще 54 человека получили ранения.

С начала войны объекты сети "Эпицентр" неоднократно были атакованы захватчиками

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеского обстрела был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).