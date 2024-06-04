"Новая почта" планирует построить 500 дополнительных укрытий

Компания по доставке "Новая почта" активно ищет подрядчиков для быстрого изготовления и установки дополнительных металлических и бетонных внутренних укрытий в своих отделениях, на депо и терминалах.

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Об этом сообщает пресс-служба логистического оператора.

По словам представителей "Новой почты", цель компании - разместить укрытие с интервалом каждые 50 метров, чтобы сотрудники могли достичь безопасного места в считанные секунды.

Такая инициатива явилась ответом на угрозу ракетных обстрелов со стороны России.

В компании сообщили, что на протяжении 2022-2024 годов "Новая почта" уже возвела и обустроила 580 укрытий разных типов, инвестировав в эти проекты около 400 миллионов гривен.

Следующим шагом станет установка еще 500 металлических внутренних укрытий для подразделений компании в восточных, центральных и южных областях Украины в течение ближайших трех месяцев.

Вечером 1 мая российская армия атаковала ракетами сортировочное депо и отделение "Новой почты". Все 18 человек, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище.

Однако это был далеко не единственный "прилет" по ЧП. 21 октября российская ракета разрушила терминал в поселке Новый Коротич Харьковской области. Тогда оккупанты заявили, что там якобы были спрятаны бронетранспортеры.

В результате этой атаки погибли шесть сотрудников "Новой почты" в возрасте 21-31 года (Александр Темников, Дмитрий Герасичкин, Артем Акопов, Александр Бижанов, Владислав Панков и Алексей Ермола), а еще 17 были ранены.