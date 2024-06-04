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"Нова пошта" планує побудувати 500 додаткових укриттів
Компанія з доставки "Нова пошта" активно шукає підрядників для швидкого виготовлення та встановлення додаткових металевих та бетонних внутрішніх укриттів у своїх відділеннях, на депо та терміналах.
Про це повідомляє прес-служба логістичного оператора.
За словами представників "Нової пошти", мета компанії - розмістити укриття з інтервалом кожні 50 метрів, щоб співробітники могли досягти безпечного місця за лічені секунди.
Така ініціатива стала відповіддю на загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У компанії повідомили, що впродовж 2022-2024 років "Нова пошта" вже звела та облаштувала 580 укриттів різних типів, інвестувавши у ці проекти близько 400 мільйонів гривень.
Наступним кроком стане встановлення ще 500 металевих внутрішніх укриттів для підрозділів компанії здебільшого у східних, центральних та південних областях України протягом найближчих трьох місяців.
Додамо, увечері 1 травня російська армія атакувала ракетами сортувальне депо та відділення “Нової пошти”. Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися у бомбосховище.
Проте, це був далеко не єдиний "приліт" по НП. 21 жовтня російська ракета зруйнувала термінал у селищі Новий Коротич Харківської області. Тоді окупанти заявили, що там нібито були заховані бронетранспортери.
Внаслідок цієї атаки загинуло шість співробітників "Нової пошти" віком 21-31 рік (Олександр Темніков, Дмитро Герасічкін, Артем Акопов, Олександр Біжанов, Владислав Панков та Олексій Єрмола), а ще 17 були поранені.