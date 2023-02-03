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Армия РФ обстреляла судостроительный завод, школу и жилые дома Херсона
Российские оккупационные войска в течение суток 2 февраля 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Обстреливали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия РФ атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также по информации местных пабликов, в Херсоне сегодня ночью тушили магазин "Эпицентр", который попал под обстрел.
Там располагался склад фейерверков, который вызвал взрывы и масштабный пожар.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 2 человека, ранения разной степени тяжести получили 9 жителей области.
Среди раненых – 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.
В течение 1 февраля российские оккупационные войска 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.