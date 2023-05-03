Оккупанты обстреляли гипермаркет в Херсоне: три человека погибли, пятеро ранены

Российские оккупанты утром 3 мая нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. В результате три человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что обстрел произошел около 11 часов утра.

Погибшие и пострадавшие – это работники и посетители гипермаркета.

Сейчас на месте работают все оперативные службы – они оказывают помощь людям.

Напомним, в течение 2 мая войска РФ 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Оккупанты выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Из-за этого четыре человека погибли, семеро получили ранения.

Утром 3 мая захватчики обстреляли и село Токаревка Херсонской области. Враг гатил по жилым домам, убив одного человека.