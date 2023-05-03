В Херсоне введут комендантский час на двое с половиной суток

В пятницу, 5 мая, начиная с 20:00 в Херсоне введут комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая, то есть 58 часов.

В течение этого времени находиться на улицах города будет запрещено, сообщил глава области Александр Прокудин.

Он отметил, что Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

Местные жители призывают решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов. Полицейские и медики в эти дни будут работать в штатном режиме.

По его словам, такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть граждан опасности.

Однако, если возникает острая необходимость находиться на улице, Прокидин отметил необходимость иметь с собой подтверждающие личность документы.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 2 мая 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.