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В Херсоне введут комендантский час на двое с половиной суток
В пятницу, 5 мая, начиная с 20:00 в Херсоне введут комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая, то есть 58 часов.
В течение этого времени находиться на улицах города будет запрещено, сообщил глава области Александр Прокудин.
Он отметил, что Херсон будет закрыт на въезд и выезд.
Местные жители призывают решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов. Полицейские и медики в эти дни будут работать в штатном режиме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть граждан опасности.
Однако, если возникает острая необходимость находиться на улице, Прокидин отметил необходимость иметь с собой подтверждающие личность документы.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 2 мая 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.