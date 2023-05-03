Оккупанты выпустили 485 снарядов по Херсонщине: четыре человека погибли

Российские оккупационные войска в течение суток 2 мая 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 106 обстрелов, выпустив 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 9 раз.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

По словам главы области, из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 51 человек.

Напомним, российские оккупанты 2 мая обстреляли Белозерскую общину Херсонской области, в результате чего есть жертвы.

В течение 1 мая захватчики 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.