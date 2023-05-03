У Херсоні введуть комендантську годину на дві з половиною доби

У п'ятницю, 5-го травня, починаючи з 20:00 у Херсоні введуть комендантську годину, яка триватиме до 6:00 8-го травня, тобто 58 годин.

Протягом цього часу знаходитися на вулицях міста буде заборонено, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Він зазначив, що Херсон буде закритий на вʼїзд та виїзд.

Місцевих мешканців закликають вирішіть свої справи та зробити необхідні запаси продуктів і медикаментів. Поліцейські і медики в ці дні працюватимуть у штатному режимі.

За його словами, такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити цивільних на небезпеку.

Проте, якщо виникає гостра необхідність перебувати на вулиці, Прокідін наголосив на необхідності мати з собою документи, що підтверджують особу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 2 травня 106 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.