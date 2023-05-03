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Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибший
Российские оккупанты утром 3 мая обстреляли село Токаревка Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что враг гатил по жилым домам.
По предварительной информации, в результате этого один человек погиб. 47-летний мужчина во дворе собственного дома получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас на месте работают экстренные службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в течение 2 мая войска РФ 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Оккупанты выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро получили ранения.