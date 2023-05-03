Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибший

Российские оккупанты утром 3 мая обстреляли село Токаревка Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что враг гатил по жилым домам.

По предварительной информации, в результате этого один человек погиб. 47-летний мужчина во дворе собственного дома получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Напомним, в течение 2 мая войска РФ 106 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Оккупанты выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро получили ранения.