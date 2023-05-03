Российские войска снова обстреляли Донецкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, в ночь на 3 мая враг ударил по Константиновке, а за сутки 2 мая обстрелял ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи россияне ударили по Константиновке дронами-камикадзе. Также днем город подвергся артобстрелу — ранен один человек, повреждены 2 инфраструктурных объекта, 5 многоэтажек и 7 частных домов", - отметил он.

Кроме того, на Волновахском направлении в результате обстрелов поврежден дом в Новоукраинке.

На Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую громаду, в результате чего один человек получил ранение. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Торецкой громаде. В течение суток под обстрелами были села Соледарской громады.

"Всего за сутки россияне ранили троих жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко.

Напомним, в результате обстрелов 1 мая в Донецкой области ранения получили два человека.