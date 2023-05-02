Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки два человека получили ранения

Российские оккупанты в течение 1 мая снова обстреляли Донецкую область. Враг ранил двух человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате один человек получил ранения и была повреждена школа.

На Донецком направлении двум массированным артобстрелам подверглась Авдеевка – там снаряды попали по трем улицам. Трижды под обстрелы попало Курахово – повреждено сельхозпредприятие.

На Горловском направлении захватчики повредили четыре дома в Васюковке Соледарской общины и один дом в Торецкой общине. Также зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской общины.

На Лисичанском направлении в Северске оккупанты ранили человека, повредили многоэтажку и два частных дома. Кроме того, шесть раз россияне обстреляли Лиманскую общину – там обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в течение 30 апреля россияне ранили троих жителей Донецкой области. Оккупанты обстреливали Авдеевку, Марьинку и другие населенные пункты региона.