Захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области: под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки оккупанты совершили 51 артудар и три атаки БПЛА.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"За минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам: снова под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, 51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам", - отметил Малашко.

По словам главы области, из-за российской агрессии ранения получили 4 человека.

В Гуляйполе травмированы пожилые женщины 1938 и 1942 года рождения, и мужчина 1972 г.р. и женщина 1973 г.р.

Пострадавшим безотлагательно оказана вся необходимая помощь.

Накануне оккупанты 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара и трижды атаковали из беспилотников населенные пункты Запорожской области.