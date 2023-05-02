Оккупанты обстреляли Херсонщину из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации

Российские оккупационные войска в течение суток 1 мая 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию и здание завода в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 54 человека.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно обстреливают город.

1 мая из-за вражеских обстрелов загорелись частные дома. Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.

А 30 апреля враг обстрелял город Херсон 8 раз.