Оккупанты атаковали Херсон: есть раненый

Армия страны-агрессора РФ 1 мая снова накрыла огнем Херсон, в городе горят частные дома.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за обстрелов горят частные дома, на месте работают пожарные. Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали", - отметил он.

По его словам, враг продолжает обстреливать город. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, пресс-служба Херсонской ОВА сообщила, что авиация РФ сбросила в районе населенного пункта Кизомыс две управляемые авиабомбы. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно обстреливают город. В частности, 30 апреля враг обстрелял город Херсон 8 раз.