В Киевской области взорвут найденную российскую ракету от ПЗРК (ФОТО)

В среду вблизи населенного пункта Наливайковка в Киевской области взорвут ракету от переносного зенитно-ракетного комплекса, обнаруженную накануне. Об этом сообщил глава Макарова Вадим Токарь в Telegram.

"Ракета будет уничтожена на месте специалистами пиротехнической службы", – написал Токарь.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с национальной полицией сообщат местное население о ликвидации ракеты и перекрытия подъездных дорог.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения часть Киевской области находилась под оккупацией более месяца.

Ущерб поселку Макаров Киевской области в результате войны России против Украины составил 133,5 миллиона долларов.

Напомним, 27 апреля вблизи села Токаревка в Харьковской области на вражеской мине взорвались пять работников энергетического предприятия.

В марте в Одесской и Херсонской областях сдетонировали мины, в результате чего люди получили ранения, также зафиксировали разрушение.