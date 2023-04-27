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Происшествия
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В Харьковской области ремонтная бригада энергетиков взорвались на мине

Харьковская область, мина
Мужчины производили ремонтные работы. Фото: Офис генпрокурора

27 апреля вблизи села Токаровка Дергачевской ОТГ на вражеской мини взорвались пять работников энергетического предприятия.

В момент взрыва мины мужчины производили ремонтные работы высоковольтных линий электросетей в общине, сообщили в Офисе генпрокурора.

Погиб водитель, четверо электромонтеров получили ранения разной степени тяжести.

В Харьковской прокуратуре началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 30% территории Украины подверглись боевым действиям и нуждаются в обследовании и очистке от взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Таким образом, Украина является самой заминированной территорией в мире, опережая Афганистан и Сирию.

Автор:
Татьяна Гойденко